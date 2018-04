vor 39 Min.

Lottozahlen vom Samstag, 7. April 2018

Die Lottozahlen vom Samstag, 7. April 2018, könnten einen Tipper um rund sieben Millionen Euro reicher machen. Die aktuellen Gewinnzahlen vom Samstagslotto.

Wer die Lottozahlen vom 7. April richtig getippt hat, den erwarten rund sieben Millionen Euro. Auf diese Summe ist der Jackpot angewachsen, nachdem zuletzt kein Spieler alle Gewinnzahlen richtig getippt hatte.

Kein Wunder: Beim Lotto 6 aus 49 ist die Wahrscheinlichkeit verschwindend gering, den Hauptgewinn abzuräumen. Die Chance auf den Jackpot - für den Spieler sechs korrekte Zahlen plus die richtige Superzahl brauchen - liegt bei gerade einmal 1:140 Millionen. Trotz der geringen Wahrscheinlichkeit hoffen rund 20 Millionen Lotto-Spieler wöchentlich auf den großen Gewinn.

Die Ziehung der Lottozahlen fand - wie immer beim Lotto am Samstag - um 19.25 Uhr statt. Die richtigen Zahlen finden Sie hier - für Lotto 6 aus 49, aber auch für das Spiel 77 und Super 6. Die Lottoquoten stehen dann am Montag fest. Sie werden ebenfalls an dieser Stelle veröffentlicht.

Lottozahlen vom Samstag, 7. April 2018

Lottozahlen: 12 - 15 - 19 - 27 - 34 - 47

Superzahl: 8

Spiel 77: 3 - 0 - 7 - 8 - 0 - 3 - 6

Super 6: 3 - 5 - 7 - 5 - 8 - 1

(Alle Angaben immer ohne Gewähr)

Lotto 6 aus 49: Häufigste Lottozahlen

Welche Zahl wird beim Lotto eigentlich am häufigsten gezogen? Natürlich besteht bei jeder Zahl grundsätzlich dieselbe Wahrscheinlichkeit. Im Laufe der vielen Ziehungen wurden einige Lottozahlen aber häufiger gezogen als andere. Besonders oft fiel die 6 - nämlich 563 Mal. Es folgen in der Statistik die 32 (je 556), die 49 (552) und die 26 (550). Am wenigsten Glück brachte bisher die 13, die bislang 444 Mal gezogen wurde. Auch bei der Lottoziehung am 7. April war sie nicht gefragt.

Noch ein Hinweis: Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) warnt davor, dass Lottospielen süchtig machen kann. Betroffene sollten Hilfe bei Experten suchen - zum Beispiel kostenlos und anonym über diese Hotline: 0800 - 1 37 27 00. (AZ)

