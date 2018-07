Lottozahlen von Samstag, 30. Juni 2018

76,8 MILLIONEN EURO wurden am 25. März 2016 von einem Spieler aus Nordrhein-Westfalen beim Eurojackpot abgeräumt. Es ist der höchste Lotteriegewinn, der jemals in Deutschland erzielt wurde.

58,7 MILLIONEN EURO: Der zweithöchste Lottogewinn in der deutschen Geschichte ging ins Rhein-Main-Gebiet. Am 5. Dezember 2014 war der Eurojackpot geknackt worden.

49,7 MILLIONEN EURO: Ein Mann aus dem Raum Köln hatte zufällig Kleingeld in der Tasche und kreuzte daher beim Eurojackpot mehr Reihen als sonst an - was ihm bei der Ziehung am 1. Januar 2015 knapp 50 Millionen Euro einbrachte.