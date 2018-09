"Love Island" 2018: Die Kandidaten im Überblick

vor 42 Min.

Liebeshungrige Singles verbringen den Sommer in einer Villa auf Love Island. Sie wollen Spaß haben und die große Liebe finden. Hier die Kandidaten.

Die Dating-Show "Love Island" 2018 geht am Montag, 10. September, bei RTL2 an den Start. Nach dem Erfolg der ersten Staffel von „Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe“ ziehen wieder Singles in die Villa ein.

Auch dieses Mal sind die Kandidaten – hier Islander genannt – angehalten, sich einen Partner zu angeln. Denn wer Single bleibt, dem droht der Rauswurf. Doch auch Pärchen, die sich einmal gefunden haben, müssen nicht zwangsläufig zusammenbleiben. Immer wieder werden neue Islander in die Villa von "Love Island" 2018 ziehen und die Kandidaten daraufhin die Chance haben, einen neuen Partner zu finden.

"Love Island" 2018 auf RTL2: Die Kandidaten schlafen im selben Bett

Die Paare müssen die ganze Zeit zusammen bleiben, schlafen zusammen in einem Bett und hoffen auf die große Liebe. Doch immer wieder kommen neue Liebeswütige auf die Insel, die die Paare in Versuchung führen. Traumhafte Dates lassen nicht nur Liebesgefühle, sondern auch Eifersucht hochkochen.

Jana Ina Zarrella führt erneut durch die RTL 2-Dating-Show. „Ich freue mich sehr auf die zweite Staffel. Bei 'Love Island' kann alles passieren. Das macht es so spannend. Wie entwickeln sich die Paare? Wer passt gut zusammen? Wer entscheidet sich um? Da wird es bestimmt wieder viele Überraschungen geben“, so die Moderatorin.

Die Zuschauer können bei "Love Island" 2018 per App mitmischen

Über die "Love Island"-App haben die Zuschauer die Möglichkeit, aktiv ins Geschehen auf der Insel einzugreifen und Kandidaten raus- oder reinzuwählen.

Wer geht eine neue Beziehung ein? Wer findet auf "Love Island" den perfekten Partner? Und welches Paar nimmt am Ende die 50.000 Euro mit nach Hause?

Das sind die Kandidaten von "Love Island" 2018

Julia (22), Studentin aus Cölbe (Hessen)

Bild: RTL II/Magdalena Possert

Yanik (31), Qualitätsmanager Bereich Logistik aus Garbsen

Bild: RTL II/Magdalena Possert

Victor (20), Influencer, Model, Sänger und Student aus Barcelona

Bild: RTL II/Magdalena Possert

Tracy (22), Jura-Studentin aus Konstanz





Bild: RTL II/Magdalena Possert

Tobias (25), Maler und Lackierer aus Velbert

Bild: RTL II/Magdalena Possert

Sebastian (24), Student Energiewirtschaft aus Arth (Bayern)

Bild: RTL II/Magdalena Possert

Sabrina (25), Model aus Neukirchen-Vlyn

Bild: RTL II/Magdalena Possert

Natascha (28), Friseurmeisterin aus Freigericht (Hessen)

Bild: RTL II/Magdalena Possert

Marcellino (25), Clubmanager aus Mönchengladbach

Bild: RTL II/Magdalena Possert

Lisa (21), Kosmetikerin und Masseurin

Bild: RTL II/Magdalena Possert

Till (21), Bademeister aus Kiel

Bild: RTL II/Magdalena Possert

