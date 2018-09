vor 50 Min.

"Love Island" 2018: So sehen Sie die Kuppelshow live im TV und Stream Panorama

Ab 10. September treffen auf "Love Island" wieder liebeshungrige Singles aufeinander. RTL2 zeigt die Show live im TV und Stream. Ganze Folgen gibt es auch als Wiederholung.

Nach dem Erfolg der ersten Staffel von „Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe“ ziehen am Montag, 10. September 2018, wieder Singles in die Villa ein.

Auch dieses Mal sind die Kandidaten – hier Islander genannt – angehalten, sich einen Partner zu angeln. Denn wer Single bleibt, dem droht der Rauswurf. Doch auch Pärchen, die sich einmal gefunden haben, müssen nicht zwangsläufig zusammenbleiben. Immer wieder werden neue Islander in die Villa von "Love Island" 2018 ziehen und die Kandidaten daraufhin die Chance haben, einen neuen Partner zu finden.

"Love Island" 2018: Live im TV, als Stream und per App

Jana Ina Zarrella führt erneut durch die RTL 2-Dating-Show. „Ich freue mich sehr auf die zweite Staffel. Bei „Love Island“ kann alles passieren. Das macht es so spannend. Wie entwickeln sich die Paare? Wer passt gut zusammen? Wer entscheidet sich um? Da wird es bestimmt wieder viele Überraschungen geben“, so die Moderatorin.

Über die Love Island App können die Zuschauer in Staffel 2 wieder aktiv an Votings teilnehmen und so den weiteren Verlauf der Sendung mitbestimmen. Drei Wochen nach dem Start können sie beim Love Island Finale 2018 am 1. Oktober schließlich auch ihr Traumpaar wählen, das die Chance auf den Gewinn von 50.000 Euro erhält.

RTL2: "Love Island" 2018 - ganze Folgen als Wiederholung sehen

„Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe“ läuft ab Montag, den 10. September 2018, um 20.15 Uhr, dann immer dienstags bis sonntags 22.15 Uhr bei RTL2. Wer die Sendung nicht im TV sehen kann oder verpasst, kann auch auf den RTL2 -Live-Stream bei TV NOW.de und in der TV NOW App zurückgreifen.

Live-Sendungen über TV NOW sind nach einer Testphase von 30 Tagen kostenpflichtig. Kostenlos zu sehen gibt es dort allerdings ganze Folgen als Wiederholung. (AZ)

Themen Folgen