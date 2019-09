vor 40 Min.

"Love Island" 2019, Folge 1 im Live-Ticker zum Nachlesen - das sind die Paare

Was ist bei "Love Island" 2019 passiert? Hier in unserem Live-Ticker erfahren Sie alles über die erste Folge von Staffel 3. Im Bild: Kandidatin Lisa.

"Love Island" 2019 - Folge 1: Die Kandidaten sind in die Villa eingezogen und haben die ersten Paare gebildet. Folge eins von Staffel 3 im Live-Ticker zum Nachlesen.

Von René Lauer

"Love Island" 2019: Der Live-Ticker von Folge 1 - Das sind die Paare

21.44 Uhr: Die Entscheidung fällt heute allerdings nicht mehr. Erst am Dienstag (ab 22.15 Uhr) gibt es die nächste Auswahlrunde. Die beiden neuen Frauen in der Villa dürfen sich zuerst entscheiden. Streit ist also programmiert. Wir freuen uns schon auf Folge 2!

21.40 Uhr: Die Situation ist angespannt. Alle Frauen bangen um ihre Männer - außer Lisa und Melissa, die würden ihre Partner ganz gerne loswerden. So groß ist die Auswahl für sie allerdings nicht. Auf fünf Männer kommen schließlich sieben Frauen. Wer am Ende ohne Partner bleibt, muss gehen.

21.38 Uhr: Oha. Von Yasin (zur Erinnerung: im Paar mit Lisa) gibt es einen Kuss für Samira (mit Dennis zusammen). Naja, hat ja niemand mitbekommen.

21.36 Uhr: Frauen aufgepasst, zwei neue Kandidatinnen ziehen in die Villa ein und wollen den Islanderinnen ihre Männer streitig machen. Dijana aus der Schweiz und Asena aus Köln mischen die bislang recht harmonische Gesellschaft auf.

21.33 Uhr: Wie damals beim Klassenausflug: Die Kandidaten stellen sich in Flaschendreh-Manier pikante Fragen. Wen findest du am heißesten? Wie exotisch darf es beim Sex zugehen?

21.31 Uhr: Yasin ergreift die Chance und gibt den guten Zuhörer. Er sei schließlich nach Love Island gereist, um eine Frau fürs Leben zu finden. Dann geht es zu zweit in den Pool. Lisa, seine Vorerst-Partnerin, ist weniger begeistert.

21.29 Uhr: Samira scheint von Dennis dabei so mittelmäßig angetan zu sein. Wenn man sich nach einem halben Tag nichts mehr zu sagen hat, ist das wohl wirklich kein allzu gutes Zeichen.

21.26 Uhr: Am nächsten Morgen diskutieren die Islander darüber, wer es denn nun am besten mit seiner Partnerin bzw. seinem Partner getroffen hat. Prognose der Männer: "Die nächste die hier reinkommt, ist eine richtige Granate."

21.23 Uhr: Besser läuft es offenbar bei Mischa (der selbsternannte Kuschelbär) und Ricarda, die sich gleich in trauter Zweisamkeit auf ein Sofa zurückziehen. Dann geht es für alle ins Bett.

21:20 Uhr: Bei Lisa und Yasin kriselt es dagegen gleich von Anfang an. Sie glaubt, er stehe auf Samira ("die mit den Locken"). Er hat sich ja schließlich auch nur "vorerst" für sie entschieden, hätte er jetzt sagen können. Er lächelt die Anschuldigung aber einfach weg.

21.17 Uhr: Die Kandidaten verschwenden gar nicht viel Zeit mit der Kennenlernphase. Bei Melissa gibt es gleich einen bewegenden, tiefen Blick in die Seele und Tränen. Warum genau, bleibt etwas unklar. Es ist jedenfalls alles nicht so leicht und sie will bei der Partnersuche jetzt in die Offensive gehen.

21.07 Uhr: Die erste Nacht sollen die Paar nun im selben Bett verbringen. Am nächsten Tag kommen dann weitere Kandidaten in die Villa - und sorgen für Streit, wie der Einspieler verrät. Wir sind gespannt.

21.05 Uhr: Danilo und Denise sind noch ohne Partner, werden also zum fünften Pärchen zusammengeführt.

21.04 Uhr: Lisa tritt nach vorne und zeigt sich interessiert. Yasin entscheidet sich "dann halt vorerst" einmal für sie. Wenn das nicht der Start einer wunderbaren Beziehung ist.

21.02 Uhr: Mann Nummer fünf ist Yasin aus Memmingen, der bereits verheiratet war. Auch er hat auf ein T-Shirt verzichtet.

21.00 Uhr: Zwei Frauen, Denise und Lisa, wären noch nicht vergeben. Aber Erik wählt lieber Melissa, die Danilo bereits für sich ausgeguckt hatte. Da kündigt sich doch gleich mal die erste innige Männerfreundschaft an. Melissa gibt ihrem neuen Partner gleich mal den Hinweis, dass sie eigentlich eher auf Südländer steht. Ob Österreicher Erik die Wahl schon bereut?

20.58 Uhr: Als nächstes kommt Erik aus Österreich. Wer von den Frauen stand nochmal auf blonde, schulterlange Haare?

20.55 Uhr: Seine Wahl fällt auf Samira. Outfittechnisch passt das auf jeden Fall schon ziemlich gut.

20.48 Uhr: Dennis steht offenbar auf extravagante Hemden und Muster. Von "Beruf" ist er Weltreisender. Vor der Entscheidung gibt es aber erst einmal Werbung.

20.38 Uhr: "Kuschelbär" Mischa ist seit drei Jahren Single. Für wen wird er sich wohl entscheiden? Denise und Lisa treten vor und zeigen Mischa, dass sie sich für ihn interessieren. Der nimmt trotzdem Ricarda. Weil sie so gut riecht... ok.

20:35 Uhr: Wie romantisch! Danilo, der seinen Anzug übrigens ohne Hemd drunter trägt, entscheidet sich für Melissa und ist somit "vercoupled", um es mit Jana Inas Worten zu sagen.

20.31 Uhr: Jetzt wird es ernst: Es geht gleich zur ersten "Paarungszeremonie" - oder wie Jana Ina es formuliert: Jetzt wird "gecoupled". Jeder Mann darf sich eine Frau aussuchen. Der erste ist Danilo, der von sich selbst ganz bescheiden sagt: "Auf der Skala von eins bis zehn bin ich eine elf".

20.30 Uhr: Von Moderatorin Jana Ina Zarella gibt es trotzdem ein Lob für die Outfits. Mittlerweile sind es mit Denise fünf Mädels in der Villa. Zeit für die männlichen Kandidaten.

20.27 Uhr: Zugbegleiterin Samira und Melissa - Mitarbeiterin im Kundenservice, Make-Up-Artist und Mitarbeiterin in einem Sonnenstudio - sorgen mit dem was sie anhaben, beziehungsweise dem, was sie nicht anhaben, für Aufsehen. Röcke im Fetzenstil sind offenbar angesagt auf Mallorca.

20.22 Uhr: Während sich die ersten Kandidatinnen schon bei den ersten Getränken vergnügen, erzählt Lisa was sie bei Männern nicht so gerne mag: Typen, die gleich voll rangehen. Sie ist eher auf der Suche nach dem Mann fürs Leben mit Hochzeit und allem drum und dran.

20.20 Uhr: Zunächst stellt sich Kandidatin Ricarda (27) vor. "Mein Ex war ein Arschloch", sagt sie. Deswegen ist sie jetzt bei Love Island, um die große Liebe zu finden. Wir wünschen an dieser Stelle viel Erfolg.

20.18 Uhr: Wie den Kandidaten die Villa wohl gefallen wird? Die ersten Bilder, die uns RTL2 hier zeigt, lassen schon vermuten, dass die Kandidatinnen leicht zu begeistern sind. Wobei der Pool der Villa auf Mallorca schon einiges her macht.

20.15 Uhr: Es wird spannend - jetzt beginnt die dritte Staffel von Love Island. Wie werden die Kandidaten miteinander auskommen? Wir werden es gleich erfahren.

"Love Island" 2019 - Alle Folgen von Staffel 3 bei uns im Live-Ticker

Heute geht es los – „Love Island“ 2019 beginnt. Auch in der dritten Staffel der Datingshow auf RTL2 ziehen die Kandidaten auch als Islander bezeichnet – in ihre Villa auf Mallorca ein. Ab 20.15 Uhr können Sie hier bei uns im Live-Ticker aktuell verfolgen, was in der ersten Folge von "Love Island" passiert. Auch alle weiteren Folgen von Staffel 3 von "Love Island" 2019 begleiten wir im Live-Ticker.

In Folge eins von "Love Island" geht es traditionell erst einmal darum, alle Kandidaten vorzustellen – so auch in Staffel 3 2019. Zunächst dürfen die Kandidaten die Villa erkunden, in denen sie bis zu vier Wochen verbringen dürfen – je nachdem, wer einen passenden Partner findet und so die Ausscheidungsrunden übersteht.

Nach dem ersten Kennenlernen wird es aber auch gleich ernst. Die Kandidaten dürfen in der ersten Folge gleich zeigen, für welchen Islander oder welche Islanderin sie sich interessieren. Wird es gleich zu Beginn zu Streit kommen? Oder erleben Zuschauer vielleicht sogar den ersten Flirt? All das wird sich heute Abend ab 20.15 Uhr bei "Love Island" zeigen.

