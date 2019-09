vor 26 Min.

"Love Island" 2019, Folge 2: Welches Paar trennt sich heute, wo gibt es Streit?

Was passiert heute bei "Love Island" 2019? Hier erfahren Sie alles über die neue Folge 2 von Staffel 3.

"Love Island" 2019 - Folge 2: Was passiert heute bei den Islandern? In der Villa wird geflirtet - aber auch gestritten. Die neuen Frauen mischen die Paare auf.

Von René Lauer

Heute bei "Love Island" 2019: In Folge zwei von Staffel drei gibt es den ersten Streit

Die Kandidaten von Love Island sind in die Villa auf Mallorca eingezogen, die ersten fünf Paare haben sich schnell gebildet. Doch wie lange werden sie Bestand haben? Denn nach der ersten gemeinsamen Nacht gab es direkt Grund zur Aufregung: Zwei weitere Single-Frauen wurden in die Villa geschickt. Und sie dürfen in Folge zwei nun zwei Männer für sich beanspruchen und bei der Partnerwahl als erste entscheiden. Wen werden Asena und Dijana auswählen?

Sicher ist auf jeden Fall: Die beiden betroffenen Islanderinnen werden ihre Männer nicht kampflos aufgeben - schließlich müssten sie sonst um ihren Platz auf der Insel bangen.

"Love Island" 2019 - Folge 2: Welcher Kandidat muss heute gehen?

"Love Island" läuft ab dem Starttermin am Montag, 9. September 2019, täglich auf RTL2. Bei Staffel 3 sollen die Islander, so werden die Kandidaten der Sendung bezeichnet, diesmal allerdings für vier Wochen auf die Urlaubsinsel Mallorca ziehen und dort für Romantik sorgen. Wer sich bei der Partnersuche schwer tut, muss das Feriendomizil allerdings schnell verlassen. Auch diesmal dürfen die "Love Island"-Zuschauer über die App zur TV-Sendung mitmischen und den Verlauf der Datingshow beeinflussen.

Kandidaten, die bei der Partnerwahl bei "Love Island" leer ausgehen, müssen die Insel regelmäßig verlassen - das wird sich auch 2019 bei der 3. Staffel nicht ändern. Hin und wieder schicken die Macher der TV-Show auch einige frische Kandidaten auf die Insel, um wieder für Spannung(en) zu sorgen.

Diese Kandidaten sind bei "Love Island" 2019 in Staffel 3 dabei. Bild: Magdalena Possert, RTL II

"Love Island" ist täglich bei RTL2 und im Stream bei TVNOW zu sehen:

montags jeweils ab 20.15 Uhr

jeweils ab 20.15 Uhr dienstags bis sonntags jeweils ab 22.15 Uhr

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen