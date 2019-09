06:38 Uhr

"Love Island" 2019: Folge 2 zum Nachlesen: Viele Flirts und ein erster Kuss

"Love Island" 2019 - Staffel 3 Live-Ticker zum Nachlesen: Bei den Kandidaten-Paaren ging es in Folge 2 gestern drunter und drüber: Grund dafür waren die neuen Frauen.

Von René Lauer

Schon in Folge 2 von "Love Island" 2019 beginnt die Stimmung auf der Insel allmählich zu kippen. Nachdem in Folge 1 erfolgreich die ersten Paare gebildet wurden, kommt es bereits zu den ersten Küssen - jedoch nicht zwischen den "gecoupelten" Partnern. Auch der Einzug zwei neuer Frauen sorgte für für viel Gesprächsstoff.

"Love Island" 2019 im Live-Ticker zum Nachlesen

23.48 Uhr: Mit viel Romantik und Geschmachte geht es zu Ende. Mischa und Ricarda planen nach zwei Tagen bereits die gemeinsame Zukunft. Und in Folge drei gibt es männlichen Nachschub in der Villa. Das war es für heute.

23.45 Uhr: Mischa fordert derweil einen privaten Rückzugsort und Wein für Ricarda und sich. Und bekommt beides.

23.43 Uhr: Für die Inselbewohner gibt es Weißwein. Danilo und Asena verstehen sich derweil gut - gibt es bald das zweite richtige Pärchen in der Villa?

23.31 Uhr: Daniela Katzenbergers Schwester wollte offenbar schon öfter mit Mischa ausgehen. Sagt er zumindest. Die Männer haben das Kuss-Quiz gewonnen.

23.28 Uhr: Warum die Kandidaten sich mit Seife einreiben müssen, bevor sie eine Wasserrutsche herunterrutschen, wurde bisher noch nicht ganz klar. Aber es gibt sicher einen Grund.

23.26 Uhr: Jetzt küsst Mischa Ricarda. Die freut sich. Vielleicht lag es doch nicht an ihm.

23.22 Uhr: Mischa küsst Melissa. Die fängt kurz darauf an zu weinen. Wir lassen das unkommentiert.

23.21 Uhr: Dank des Kuss-Spiels wissen wir nun auch, dass Denise ihren Brüsten Namen gibt. Yasin hat es erraten, er darf ihr dafür einen (flüchtigen) Kuss geben.

23.18 Uhr: Jetzt geht es zum Kuss-Spiel. Ricarda macht sich deshalb Sorgen um Mischa. Was, wenn eine andere ihn küssen will? Mischa, ganz im Stile eines Romantikers, entgegnet: "Dann hat es nichts zu bedeuten, nur bei uns knistert es" - und erkundet derweil mit der Hand ihren Hintern.

23.15 Uhr: Lisa will aber nicht, also fragt Dijana Yasin: "Bist du voll in love mit Samira?" Der weicht aus.

23.11 Uhr: Jetzt darf Lisa sich auch endlich den Frust von der Seele reden. Sie fühlt sich von Yasin "abgesetzt". Dijana rät: "Du musst einfach mal mit ihm reden."

23.03 Uhr: Jetzt gibt es noch einmal eine Pause. Bevor offenbar weiter geküsst wird. Diesmal mit dabei: Yasin und Dijana. Oha.

23.02 Uhr: Für eine gemeinsame Nacht reicht es bei Dennis und Dijana offenbar noch nicht. Sie schläft auf dem Sofa, er alleine im Bett.

23 Uhr: Da kommt die Gretchenfrage: Samira will von Yasin wissen, ob er mit ihr die Villa verlässt, falls sie morgen rausfliegen sollte. Der zögert kurz - und schlägt dann ein. "Wir gehen zusammen... aber erst nach vier Wochen."

22.55 Uhr: Die neuen Paare sind zurück in der Villa. Samira ist immer noch sauer auf Dijana. Aber nicht wegen Dennis, sondern wegen Yasin. Den hat sie zwar nicht ausgewählt, aber offenbar zu intensiv in ein Gespräch verwickelt. Dass Samira gar kein Paar mit Yasin bildet, ist offenbar nicht so wichtig. Was Yasins eigentliche Partnerin Lisa darüber eigentlich denkt? Man weiß es nicht.

22.50: Asena und Danilo lassen es bei ihrem Date etwas ruhiger angehen. Dennis und Dijana werfen sich intensive Blicke zu und sprechen über die wahre Liebe. Hach, wie romantisch.

22.46 Uhr: Samira erklärt Yasin gerade, warum sie sauer auf Dijana ist, die ihr den Partner ausgespannt hat, auf den sie eigentlich keine Lust hatte. Yasin denkt, Samira sei sauer auf ihn und versteht das nicht. Er fühlt sich verletzt. Aber es gibt ein Happy End - den ersten richtigen Kuss bei Love Island 2019!

22.37 Uhr: Zwei Frauen sind jetzt also Single. Denise und Samira. Die beiden neuen Paare dürfen die Villa verlassen und auf ein Date. Die übrigen Kandidaten sind davon begeistert - zumindest bis die neuen Konkurrentinnen außer Hörweite sind.

22.35 Uhr: Dijana wählt Dennis. Er findet das "nice".

22.34 Uhr: Asena entscheidet sich für Danilo. Der scheint einigermaßen zufrieden.

22.31 Uhr: Dijana checkt bei Yasin ab, wie er seine derzeitige Situation bewertet. "Momentan bin ich glücklich", sagt er. Sie: "Was heißt das?". Er wieder: "Momentan bin ich glücklich." Tiefgründige Gespräche bei Love Island.

22.28 Uhr: Da kommt die schockierende Nachricht. Die beiden "Granaten", also die neuen Islanderinnen, dürfen den anderen Mädels die Männer ausspannen. Das konnte wirklich niemand kommen sehen.

22.24 Uhr: Dann redet Asena eben mit Erik, der schon so ziemlich jeden Studiengang schon einmal belegt zu haben scheint. Da steigt Asena leider aus, ist eben nicht so ihr Typ. Dennis gefällt ihr dagegen besser, er findet das "nice".

22.21 Uhr: Die Frauen benehmen sich derweil wie Platzhirsche und machen klar, wer hier wem gehört. Ricarda schnappt sich ihren Mischa, Samira Yasin (mit dem sie eigentlich kein Paar bildet), bevor diese sich noch intensiver mit den neuen Frauen austauschen können.

22.18 Uhr: Danilo (mit Denise zusammen) und Yasin ("vorerst" mit Lisa zusammen) machen sich derweil schon Gedanken über Partnerinnen, die besser zu ihnen passen würden, als ihre derzeitigen Islanderinnen. Die beiden neuen Kandidatinnen gefallen offenbar besser. Na dann kann die "Paarungszeremonie" ja kommen.

22.16 Uhr: Wir wussten es ja. Es gibt heute Tränen, Tränen, Tränen. Das verrät die Vorschau schon einmal.

22.12 Uhr: Spannend dürfte heute vor allem die Entscheidung der beiden neuen Frauen in der Villa, Dijana und Asena, werden. Sie dürfen sich schließlich als erste Islanderinnen für zwei Männer entscheiden - und werden damit auf jeden Fall zwei der fünf "Love Island"-Pärchen sprengen. Das klingt nach Streit und Tränen.

22.10 Uhr: Heute geht es deutlich später los als an Tag eins, wir sind natürlich trotzdem live dabei, wenn heute die zweite Folge von Staffel 3 von "Love Island" zu sehen ist.

"Love Island" 2019: Heute gibt es den ersten Streit - der Live-Ticker zur Sendung

Die Kandidaten von Love Island sind in die Villa auf Mallorca eingezogen, die ersten fünf Paare haben sich schnell gebildet. Doch wie lange werden sie Bestand haben? Denn nach der ersten gemeinsamen Nacht gab es direkt Grund zur Aufregung: Zwei weitere Single-Frauen wurden in die Villa geschickt. Und sie dürfen in Folge zwei nun zwei Männer für sich beanspruchen und bei der Partnerwahl als erste entscheiden. Wen werden Asena und Dijana auswählen?

Sicher ist auf jeden Fall: Die beiden betroffenen Islanderinnen werden ihre Männer nicht kampflos aufgeben - schließlich müssten sie sonst um ihren Platz auf der Insel bangen. Verfolgen Sie die nächste Folge von Love Island 2019 bei uns hier im Live-Ticker.

