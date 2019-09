"Love Island" 2019, News: Heute startet Staffel 3

"Love Island" 2019: Heute startet auf RTL2 die dritte Staffel von "Love Island". Mittlerweile wurden alle Kandidaten bekannt gegeben. Hier die aktuellen Infos.

"Love Island" - Staffel 3: Alle News hier im Blog

9. September 2019: Heute startet "Love Island" - männliche Kandidaten bekannt

Heute Abend startet die dritte Staffel von "Love Island" auf RTL2. Alle Infos zur ersten Folge der dritten Staffel von "Love Island" 2019 finden Sie hier. Vor wenigen Tagen sind auch die männlichen Kandidaten bekannt gegeben worden. Aber sehen Sie selbst: "Love Island" 2019, Staffel 3: Das sind die Kandidaten.

Ab heute Abend versuchen die zwölf Kandidaten sich schnell ineinander zu verlieben, andernfalls droht die Heimreise. Dafür haben die Teilnehmer erstmals vier statt drei Wochen Zeit. Die erste Folge von "Love Island" startet heute Abend um 20.15 Uhr auf RTL2. Wo Sie die Sendung sonst noch verfolgen können, lesen Sie unter "Love Island" 2019 Staffel 3 live im TV und Stream sehen.

3. September 2019: Die weiblichen Kandidaten stehen fest

RTL 2 hat endlich die weiblichen Inselbewohner bekanntgegeben. Welche Männer die Insel in Staffel 3 bewohnen werden, ist bisher allerdings noch nicht bekannt. Wir werden Sie informieren, sobald RTL 2 verrät, wer die männlichen Islander sein werden. Bis dahin können Sie sich aber mit den weiblichen Kandidaten vertraut machen. Hier erfahren Sie mehr über die sieben Kandidatinnen, die ab dem 9. September die Insel bewohnen werden: "Love Island" 2019, Staffel 3: Das sind die Kandidaten.

27. August 2019: Jana Ina Zarrella verrät erste Infos zu den Kandidaten

In diesem Jahr ziehen die Kandidaten von "Love Island" sogar vier, statt drei Wochen auf eine Villa in Mallorca. Doch welche Kandidaten das sein werden, ist noch nicht bekannt. In einem Interview mit RTL hat Moderatorin Jana Ina Zarrella allerdings schon ein paar Detail verraten: "Sie sehen sehr gut aus", sagte die 42-Jährige schmunzelnd. Außerdem solle es sich bei den Kandidaten um "starke Charaktere" handeln.

22. August 2019: Start-Termin für "Love Island" steht

Am 9. September 2019 ziehen die Islander auf der Liebes-Villa auf Mallorca ein - der Termin für die 3. Staffel von "Love Island" steht. Diesmal ziehen die Kandidaten sogar für vier Wochen in die Villa ein. Die erste Sendung läuft am Montag, 9. September, ab 20.15 Uhr.

Die Moderation der 3. Staffel wird erneut Jana Ina Zarella übernehmen. Kandidaten für die Sendung sind bisher allerdings nicht bekannt.

29. Juli 2019: Bewerbungsfrist für 3. Staffel von "Love Island" beginnt

Wer bei der 3. Staffel von "Love Island" die große Liebe finden möchte, kann sich jetzt bewerben. Sender RTL2 hat nun ein Bewerbungsformular veröffentlicht. Neue Kandidaten müssen dabei nicht nur mit dem Aussehen punkten, wer besonders viele Follower in den Sozialen Netzwerken vorweisen kann, dürfte ebenfalls Vorteile bei der Auswahl haben. Natürlich möchte Sender RTL2 aber auch Fotos der potentiellen Kandidaten sehen. Hier geht es zur Bewerbungsseite.

Hatte in Staffel 2 von "Love Island" gemeinsam mit Marcellino gewonnen: Kandidatin Tracy. Bild: RTL2/Magdalena Possert

21. Januar 2019: 3. Staffel von "Love Island" angekündigt

Die 2. Staffel von "Love Island" war für Sender RTL2 ein großer Erfolg. Wegen der starken Zuschauerzahlen - nach Senderangaben kam die Datingshow in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen auf einen Marktanteil von im Durchschnitt 9,3 Prozent und von 18,3 Prozent bei den 14- bis 29-Jährigen - war es nur eine Frage der Zeit, bis Staffel 3 von "Love Island" folgen würde. Nun wurde sie für das Jahr 2019 bekanntgegeben, einen genauen Termin nennt RTL2 noch nicht. (AZ)

