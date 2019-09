vor 50 Min.

"Love Island" 2019, Staffel 3: Alle Sendetermine im Überblick

"Love Island" 2019, Staffel 3: Denise gehört zu den Kandidatinnen, die gestern in die Villa eingezogen sind. Alle Sendetermine zur RTL2-Kuppelshow gibt es hier im Überblick.

Nachdem gestern Abend der Startschuss für "Love Island" 2019 fiel, läuft heute Folge 2 der Datingshow. Alle Sendetermine der 3. Staffel gibt es hier in der Übersicht.

Heute Abend lernen sich bei "Love Island" 2019 die Paare näher kennen. Viel Zeit bleibt dafür jedoch nicht: Wer keinen Partner findet und alleine bleibt, muss seine Koffer packen und die Show verlassen.

Die sogenannten "Islander" bekommen vier Wochen Zeit, um sich kennen und lieben zu lernen. Durch romantische Spielchen und Herausforderungen wird das Eis gebrochen und hin und wieder beim Flirten nachgeholfen. Damit Sie keine Folge der neuen, dritten Staffel von "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" verpassen, haben wir für Sie alle Sendetermine in der Übersicht.

"Love Island" 2019: Die Sendetermine im Überblick

Die dritte Staffel der RTL2-Kuppelshow "Love Island" 2019 wird seit Montag, 9. September 2019, vier Wochen lang täglich live im TV und Stream gezeigt. Montags gibt es die Sendung immer um 20.15 Uhr zu sehen; von Dienstag bis Sonntag läuft "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" dann immer um 22.15 Uhr.

Hier die Auflistung aller voraussichtlichen Sendetermine:

Tag Datum Uhrzeit Montag 9. September 2019 20.15 Uhr Dienstag 10. September 2019 22.15 Uhr Mittwoch 11. September 2019 22.15 Uhr Donnerstag 12. September 2019 22.15 Uhr Freitag 13. September 2019 22.15 Uhr Samstag 14. September 2019 22.15 Uhr Sonntag 15. September 2019 22.15 Uhr Montag 16. September 2019 20.15 Uhr Dienstag 17. September 2019 22.15 Uhr Mittwoch 18. September 2019 22.15 Uhr Donnerstag 19. September 2019 22.15 Uhr Freitag 20. September 2019 22.15 Uhr Samstag 21. September 2019 22.15 Uhr Sonntag 22. September 2019 22.15 Uhr Montag 23. September 2019 20.15 Uhr Dienstag 24. September 2019 22.15 Uhr Mittwoch 25. September 2019 22.15 Uhr Donnerstag 26. September 2019 22.15 Uhr Freitag 27. September 2019 22.15 Uhr Samstag 28. September 2019 22.15 Uhr Sonntag 29. September 2019 22.15 Uhr Montag 30. September 2019 20.15 Uhr Dienstag 1. Oktober 2019 22.15 Uhr Mittwoch 2. Oktober 2019 22.15 Uhr Donnerstag 3. Oktober 2019 22.15 Uhr Freitag 4. Oktober 2019 22.15 Uhr Samstag 5. Oktober 2019 22.15 Uhr Sonntag 6. Oktober 2019 22.15 Uhr Montag 7. Oktober 2019 20.15 Uhr

Sendetermine zu "Love Island": Staffel 3 heute live im TV und Stream

Am 9. September war Auftakt der dritten Staffel von "Love Island" 2019. Die Sendung wird bis zum Finale am Montag, 7. Oktober, im Fernsehen auf RTL2 ausgestrahlt. Parallel dazu kann man sich die neuen Folgen im Live-Stream auf der eigenen, kostenpflichtigen Plattform der Mediengruppe RTL, TV NOW, ansehen. Nachdem die letzte Episode im TV gezeigt wurde, steht die komplette dritte Staffel dann sieben Tage lang (voraussichtlich bis zum 14. Oktober 2019) Nutzern auf TVNOW zur Verfügung. (AZ)

