"Love Island" 2019, Staffel 3 heute: Ein Dreier-Date und seine Nachwehen

"Love Island" 2019 - Staffel 3: Gibt es heute die Konsequenzen für Yasin und sein Verhalten beim Dreier-Date? Die Frauen dürfen wählen, ein Kandidat muss die Insel wohl verlassen.

Von René Lauer

"Love Island" 2019 Vorschau: Was passiert heute?

Ruhe scheint bei "Love Island" 2019 so schnell nicht einzukehren - speziell in der Beziehung von Yasin und Samira. Nachdem es zwischen den beiden Kandidaten schon von Anfang an gefunkt hatte, konnten sich die beiden bei der letzten "Paarungszeremonie" auch offiziell zum "Couple" küren. Beim Dreier-Date mit der neuen Kandidatin Julia (und Danilo) ging es in der Dusche allerdings zur Sache - zwischen dem eigentlich vergebenen Yasin und Julia.

Die hatte das natürlich nicht für sich behalten, weshalb Samira weniger begeistert war. Yasin allerdings gelang es zunächst, seine Partnerin zu besänftigen, es sei ja alles nur ein Spaß gewesen.

Heute soll die nächste Paarungszeremonie auf dem Plan stehen, letztes Mal durften die Männer wählen. Für wen werden sich die Frauen heute entscheiden? Ein Kandidat muss wohl gehen. Heute beginnt "Love Island" um 20.15 Uhr.

"Love Island" 2019 - Staffel 3: Welcher Kandidat muss heute gehen?

"Love Island" läuft ab dem Starttermin am Montag, 9. September 2019, täglich auf RTL2. Bei Staffel 3 sollen die Islander, so werden die Kandidaten der Sendung bezeichnet, diesmal allerdings für vier Wochen auf die Urlaubsinsel Mallorca ziehen und dort für Romantik sorgen. Wer sich bei der Partnersuche schwer tut, muss das Feriendomizil allerdings schnell verlassen. Auch diesmal dürfen die "Love Island"-Zuschauer über die App zur TV-Sendung mitmischen und den Verlauf der Datingshow beeinflussen.

Kandidaten, die bei der Partnerwahl bei "Love Island" leer ausgehen, müssen die Insel regelmäßig verlassen - das wird sich auch 2019 bei der 3. Staffel nicht ändern. Hin und wieder schicken die Macher der TV-Show auch einige frische Kandidaten auf die Insel, um wieder für Spannung(en) zu sorgen.

Diese Kandidaten sind bei "Love Island" 2019 in Staffel 3 dabei. Bild: Magdalena Possert, RTL II

"Love Island" ist täglich bei RTL2 und im Stream bei TVNOW zu sehen:

montags jeweils ab 20.15 Uhr

jeweils ab 20.15 Uhr dienstags bis sonntags jeweils ab 22.15 Uhr

