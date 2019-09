vor 23 Min.

"Love Island" 2019, Staffel 3 heute live: Alle Infos zu Start, Sendeterminen, Kandidaten

Kellnerin Lisa gehört zu den Kandidatinnen. "Love Island", Staffel 3 startet am 09.09.2019 live im TV und Stream. Alle Infos zu Start, Terminen und Kandidaten gibt es hier im Überblick.

"Love Island", Staffel 3, ist ab heute 9. September 2019 live im TV und Stream zu sehen. Wann beginnt die erste Folge? Hier die Infos zu Start, Sendeterminen und Kandidaten.

"Love Island" 2019 startet heute Abend auf RTL2. Dieses Jahr ziehen die zwölf Kandidaten sogar vier, statt drei Wochen nach Mallorca. Wenig überraschend sollen sie "sehr gut" aussehen, wie Moderatorin Jana Ina Zarrella vorab erzählte. Alle Infos zu Staffel 3 der Datingshow "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" finden Sie hier im Überblick.

Start-Termin 2019: Ab wann läuft "Love Island" live im TV und im Stream?

TV-Sender RTL2 hat angekündigt, dass die 3. Staffel von "Love Island" ab dem heutigen 9. September 2019 im TV zu sehen sein soll. Wie gewohnt soll die Sendung auch wieder im Stream bei TVNOW abgerufen werden können.

Nachdem im vergangenen Jahr Millionen von Zuschauern die 2. Staffel von Love Island vor den Bildschirmen verfolgt hatten, werden auch diesmal liebeshungrige Kandidaten auf eine Insel geschickt, um dort ihre große Liebe zu entdecken. Wer sich bei der Partnersuche schwer tut, muss das Feriendomizil schnell verlassen. Auch diesmal dürfen die "Love Island"-Zuschauer über die App zur TV-Sendung mitmischen und den Verlauf der Sendung beeinflussen.

Hier gibt es mehr Infos zur Übertragung: Love Island live im TV und Stream.

Staffel 3: Die Sendetermine von "Love Island" 2019 im Überblick

"Love Island" läuft ab dem Starttermin am Montag, 9. September 2019, täglich. Bei Staffel 3 sollen die Islander, so werden die Kandidaten der Sendung bezeichnet, diesmal allerdings für vier Wochen auf die Urlaubsinsel Mallorca ziehen und dort für Romantik sorgen. In den vorherigen Staffeln stieg das große Finale bereits nach 3 Wochen.

"Love Island" ist täglich bei RTL2 und im Stream bei TVNOW zu sehen:

montags jeweils ab 20.15 Uhr

jeweils ab 20.15 Uhr dienstags bis sonntags jeweils ab 22.15 Uhr

Hier gibt es die Sendetermine für Staffel 3 von Love Island im Überblick.

"Love Island" 2019: Die Kandidaten der 3. Staffel

Inzwischen wurden alle Kandidaten für die 3. Staffel von Love Island 2019 bekanntgegeben. Ihre Kurz-Portäts finden Sie hier: Die Kandidaten von "Love Island" 2019, Staffel 3. (AZ)

