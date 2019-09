vor 1 Min.

"Love Island" 2019: Wer ist raus? Welche Kandidaten sind in Staffel 3 noch dabei?

"Love Island" 2019 geht am heutigen Abend in Folge 5. Welche Kandidaten in der aktuellen Staffel 3 noch dabei sind, erfahren Sie hier in unserer Übersicht.

In der heutigen Folge 5 von "Love Island" 2019 lernen sich die neuen Pärchen besser kennen. Aktuell wohnen zwölf Singles in der Villa, die partnerlose Dijana musste die Show gestern verlassen. Welche Kandidaten auf der Insel weiterhin ihr Glück suchen, lesen Sie hier.

"Love Island" 2019: Welche Kandidaten sind raus?

Bild: Magdalena Possert, RTL II

Dijana (25) aus Kradolf (Schweiz), Influencerin und Model: "Das beste an mir ist mein Charakter."

Diese "Love Island"-Kandidaten sind in Staffel 3 noch dabei

Das sind die weiblichen Islander 2019:

Bild: Magdalena Possert, RTL II

Asena (22) aus Köln, Selbstständig als Wimpernstylistin: "Ich kann tragen, was ich will, es sieht immer edel aus."

Bild: Magdalena Possert, RTL II

Lisa (22) aus Elsterberg, Kellnerin: "Am besten an mir gefallen mir meine Lippen, die zu 100 Prozent echt sind."

Bild: Magdalena Possert, RTL II

Melissa (23) aus Herrenberg, Mitarbeiterin im Kundenservice: "Ich brauche jemanden, der mir ab und zu sagt, wo es langgeht."

Bild: Magdalena Possert, RTL II

Ricarda (27) aus Erkrath, Model und Studentin (Marketing & Sales Management): "Wer mir einmal in die Augen schaut, ist verloren."

Bild: Magdalena Possert, RTL II

Samira (22) aus Hamburg, Zugbegleiterin: "Ich stehe auf Männer, die wissen, wo es lang geht."

Bild: Magdalena Possert, RTL II

Denise (32) aus Köln, Wimpernstylistin: "Ich weiß, wie man Party macht und Spaß hat!"

Das sind männlichen Inselbewohner in Staffel 3:

"Love Island"-Neuzugang Amin: Heute um 22.15 Uhr läuft auf RTL2 Folge 4. Alle News zur 3. Staffel der Dating-Show gibt es hier immer aktuell im Newsblog.

Amin (27) aus Köln, Geschäftsmann: "Ich bin ein offener, extrovertierter Mensch mit einem großen Herzen."

Bild: Magdalena Possert, RTL II

Dennis (27) aus Lüneburg, Content Creator: "Beim ersten Date gibt es keine No-Go's."

Bild: Magdalena Possert, RTL II

Danilo (22) aus Villingen-Schwenningen, Sport- und Fitnesskaufmann: "Ich bin Skorpion - wenn ich zusteche, tut es auch mal weh."

Bild: Magdalena Possert, RTL II

Erik (22) aus Innsbruck (Österreich), Astrophysiker und Fotograf: "Für die nächste Frau, mit der es ernst wird, habe ich sogar schon ein Armband gekauft."

Bild: Magdalena Possert, RTL II

Mischa (27) aus Ludwigshafen, Brandschutzmonteur: "Ich habe noch nie eine Frau schlecht behandelt - mit Gefühlen spielt man nicht."

Bild: Magdalena Possert, RTL II

Yasin (28) aus Memmingerberg, Sportlehrer und Model: "Gegen mich anzukommen, wird schwierig."

"Love Island" 2019 läuft seit dem 9. September täglich bei RTL2. Die erste und letzte Sendung werden um 20.15 Uhr ausgestrahlt, alle anderen Folgen laufen immer um 22.15 Uhr. (AZ)

