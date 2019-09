vor 35 Min.

"Love Island" 2019 heute live im TV und Stream

"Love Island" 2019: Heute Abend läuft die nächste Folge live im TV und Stream. Alle Folgen gibt es auch als Wiederholung zu sehen. Die Infos.

"Love Island" 2019 live im TV und Stream: Heute Abend geht es nach der Samstagspause weiter. Es schien alles in trockenen Tüchern zu sein, doch kurz nachdem alle Islander in einem Couple waren, erhielt Danilo die Nachricht: "Ich komme...bald". Von wem sie stammt, erfahren die Zuschauer heute, am Sonntagabend, um 22.15 Uhr live im TV und Stream. Die Islander glauben es bereits zu wissen: Kandidatin Dijana aus der Schweiz. Alles Infos zur Übertragung gibt es hier.

"Love Island" 2019 heute wieder im Live-Stream und TV

Wer keinen TV-Anschluss besitzt oder es einfach nicht rechtzeitig für die neue Folge Nachhause schafft, kann sich die dritte Staffel von "Love Island" 2019 problemlos im Live-Stream ansehen. Dies ermöglicht der eigene Streamingdienst der Mediengruppe RTL, TVNOW. Zudem sind alle Folgen der neusten Staffel nach der TV-Ausstrahlung der letzte Folge sieben Tage lang auf der kostenpflichtigen Plattform verfügbar (voraussichtlich bis zum 14. Oktober 2019).

RTL2 zeigt "Love Island" 2019 live im TV und Stream

Die dritte Staffel von "Love Island" 2019 läuft seit dem 9. September. RTL 2 zeigt die Folgen bis zum großen Finale am 7. Oktober live im Free-TV. Am Sonntag, 28. September 2019, geht es um 22.15 Uhr mit Folge 18 der 3. Staffel weiter.

"Love Island"-Voting: Mithilfe der App dürfen die Zuschauer den Show-Verlauf von Staffel 3 mitbestimmen

Bereits im letzten Jahr können die Zuschauer parallel zur TV- und Stream-Übertragung von "Love Island" 2019 die Kuppelshow mitgestalten. Laut RTL2 wird dies durch die App "Love Island" ermöglicht. Dort können Nutzer für ihre Favoriten stimmen und am Ende schließlich mitentscheiden, wer zum "Love Island"-Sieger 2019 gekrönt wird.

Die App ist für Android und iOS-Geräte in den entsprechenden App-Stores kostenlos verfügbar. (AZ)

