"Love Island" 2019 im Live-Ticker, Folge 2: Viele Flirts und ein erster Kuss

"Love Island" 2019 - Staffel 3 im Live-Ticker: Bei den Kandidaten-Paaren geht es in Folge 2 heute drunter und drüber: Grund dafür sind die neuen Frauen.

Von René Lauer

"Love Island" 2019 im Live-Ticker

22.50: Asena und Danilo lassen es bei ihrem Date etwas ruhiger angehen. Dennis und Dijana werfen sich intensive Blicke zu und sprechen über die wahre Liebe. Hach, wie romantisch.

22.46 Uhr: Samira erklärt Yasin gerade, warum sie sauer auf Dijana ist, die ihr den Partner ausgespannt hat, auf den sie eigentlich keine Lust hatte. Yasin denkt, Samira sei sauer auf ihn und versteht das nicht. Er fühlt sich verletzt. Aber es gibt ein Happy End - den ersten richtigen Kuss bei Love Island 2019!

22.37 Uhr: Zwei Frauen sind jetzt also Single. Denise und Samira. Die beiden neuen Paare dürfen die Villa verlassen und auf ein Date. Die übrigen Kandidaten sind davon begeistert - zumindest bis die neuen Konkurrentinnen außer Hörweite sind.

22.35 Uhr: Dijana wählt Dennis. Er findet das "nice".

22.34 Uhr: Asena entscheidet sich für Danilo. Der scheint einigermaßen zufrieden.

22.31 Uhr: Dijana checkt bei Yasin ab, wie er seine derzeitige Situation bewertet. "Momentan bin ich glücklich", sagt er. Sie: "Was heißt das?". Er wieder: "Momentan bin ich glücklich." Tiefgründige Gespräche bei Love Island.

22.28 Uhr: Da kommt die schockierende Nachricht. Die beiden "Granaten", also die neuen Islanderinnen, dürfen den anderen Mädels die Männer ausspannen. Das konnte wirklich niemand kommen sehen.

22.24 Uhr: Dann redet Asena eben mit Erik, der schon so ziemlich jeden Studiengang schon einmal belegt zu haben scheint. Da steigt Asena leider aus, ist eben nicht so ihr Typ. Dennis gefällt ihr dagegen besser, er findet das "nice".

22.21 Uhr: Die Frauen benehmen sich derweil wie Platzhirsche und machen klar, wer hier wem gehört. Ricarda schnappt sich ihren Mischa, Samira Yasin (mit dem sie eigentlich kein Paar bildet), bevor diese sich noch intensiver mit den neuen Frauen austauschen können.

22.18 Uhr: Danilo (mit Denise zusammen) und Yasin ("vorerst" mit Lisa zusammen) machen sich derweil schon Gedanken über Partnerinnen, die besser zu ihnen passen würden, als ihre derzeitigen Islanderinnen. Die beiden neuen Kandidatinnen gefallen offenbar besser. Na dann kann die "Paarungszeremonie" ja kommen.

22.16 Uhr: Wir wussten es ja. Es gibt heute Tränen, Tränen, Tränen. Das verrät die Vorschau schon einmal.

22.12 Uhr: Spannend dürfte heute vor allem die Entscheidung der beiden neuen Frauen in der Villa, Dijana und Asena, werden. Sie dürfen sich schließlich als erste Islanderinnen für zwei Männer entscheiden - und werden damit auf jeden Fall zwei der fünf "Love Island"-Pärchen sprengen. Das klingt nach Streit und Tränen.

22.10 Uhr: Heute geht es deutlich später los als an Tag eins, wir sind natürlich trotzdem live dabei, wenn heute die zweite Folge von Staffel 3 von "Love Island" zu sehen ist.

"Love Island" 2019: Heute gibt es den ersten Streit - der Live-Ticker zur Sendung

Die Kandidaten von Love Island sind in die Villa auf Mallorca eingezogen, die ersten fünf Paare haben sich schnell gebildet. Doch wie lange werden sie Bestand haben? Denn nach der ersten gemeinsamen Nacht gab es direkt Grund zur Aufregung: Zwei weitere Single-Frauen wurden in die Villa geschickt. Und sie dürfen in Folge zwei nun zwei Männer für sich beanspruchen und bei der Partnerwahl als erste entscheiden. Wen werden Asena und Dijana auswählen?

Sicher ist auf jeden Fall: Die beiden betroffenen Islanderinnen werden ihre Männer nicht kampflos aufgeben - schließlich müssten sie sonst um ihren Platz auf der Insel bangen. Verfolgen Sie die zweite Folge von Love Island 2019 bei uns hier im Live-Ticker.

