"Love Island" 2019 im TV: Sendetermine, Kandidaten, TV, Live-Stream - alle Infos

Bei "Love Island" 2019 fließen seit der letzten Paarzeremonie weiterhin Tränen. Übertragung live im TV und Stream, Folgen, Sendetermine, Kandidaten - die Infos.

Mehr als zwei Wochen durften die Kandidaten bereits auf "Love Island" verbringen. Doch die Beziehung zwischen Yasin und Samira ist nach der letzten Paarzeremonie angeknackst. Konnten sie den Streit in der Privatsuite beilegen? Sendetermine, Kandidaten, TV, Live-Stream - hier gibt es alle Infos zu "Love Island" 2019.

"Love Island" heute live im TV und Stream mit Staffel 3

Wie der TV-Sender RTL2 bereits vorab angekündigt hatte, läuft die 3. Staffel von "Love Island" seit dem 9. September 2019 im TV. Wie gewohnt ist die Sendung auch wieder im Stream bei TVNOW abrufbar.

Nachdem im vergangenen Jahr Millionen von Zuschauern die 2. Staffel von Love Island vor den Bildschirmen verfolgt hatten, werden auch diesmal liebeshungrige Kandidaten auf eine Insel geschickt, um dort ihre große Liebe zu entdecken. Wer sich bei der Partnersuche schwer tut, muss das Feriendomizil schnell verlassen. Auch diesmal dürfen die "Love Island"-Zuschauer über die App zur TV-Sendung mitmischen und den Verlauf der Sendung beeinflussen.

Hier gibt es mehr Infos zur Übertragung: Love Island live im TV und Stream.

"Love Island" 2019, Staffel 3: Sendetermine im Überblick

"Love Island" läuft seit dem Starttermin am Montag, 9. September 2019, täglich. Bei Staffel 3 sollen die Islander, so werden die Kandidaten der Sendung bezeichnet, diesmal allerdings für vier Wochen auf die Urlaubsinsel Mallorca ziehen und dort für Romantik sorgen. In den vorherigen Staffeln stieg das große Finale bereits nach 3 Wochen.

"Love Island" ist täglich bei RTL2 und im Stream bei TVNOW zu sehen:

montags jeweils ab 20.15 Uhr

jeweils ab 20.15 Uhr dienstags bis freitags und sonntags jeweils ab 22.15 Uhr

Hier gibt es die Sendetermine für Staffel 3 von Love Island im Überblick.

"Love Island" 2019: Wer sind die Kandidaten der 3. Staffel?

Inzwischen wurden alle Kandidaten für die 3. Staffel von Love Island 2019 bekanntgegeben. Ihre Kurz-Portäts finden Sie hier: Die Kandidaten von "Love Island" 2019, Staffel 3. (AZ)

