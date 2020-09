vor 49 Min.

Love Island 2020, Folge 21: Wer darf heute in die Private Suite?

Tobi und Laura verbrachten zuletzt die Nacht in der Private Suite - welches Paar bekommt heute in Folge 21 Zeit, sich dort noch besser kennenzulernen? Die Vorschau.

"Love Island" 2020 kommt heute mit Folge 21 im TV bei RTL 2. Hier in unserer Vorschau gibt es alle aktuellen Infos rund um die Sendung in der Übersicht.

Von Carla Gospodarek

Heute in Folge 21 wird es auf Love Island romantisch: Eines der Pärchen darf eine gemeinsame Nacht in der Private Suite verbringen. Außerdem wartet auf die Islander eine wichtige Entscheidung.

Alle weiteren Infos zur aktuellen Folge der Kuppel-Show finden Sie bei uns in der Vorschau.

"Love Island" heute: Vorschau auf Folge 21

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 21 von "Love Island" läuft am 23.9.20 um 22.15 Uhr auf RTL 2.

Inhalt

Nachdem es in der gestrigen Folge mal wieder ordentlich Stress in der Villa gab, haben sich in Folge 21 die Gewitterwolken größtenteils verzogen. Das liegt auch an der frohen Botschaft, die auf die Islander wartet: Eines der Paare darf eine Nacht in der romantischen Private Suite verbringen - inklusive Schaumbad, Sekt und Schokobrunnen. Welches Pärchen Zeit zu zweit hat, entscheiden die Kandidaten selbst. Ob Melina und Tim die Glücklichen sein werden? Oder schafft es Henrik auch mit Dame Nummer zwei in die Suite? Wie die Islander sich entscheiden, sehen Zuschauer heute Abend ab 22.15 Uhr im TV.

Außerdem steht in Folge 21 heute eine wichtige Entscheidung an, in der sich offensichtlich alles um die an Herzschmerz leidende Aurelia dreht.

"Love Island" 2020: Alle Infos zu Staffel 4

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Das sind die Love Island Kandidaten 2020.

Moderatorin

Hier stellen wir Moderatorin Jana Ina Zarrella im Porträt vor.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Love Island 2020 im TV und Live-Stream.

Weitere Folgen

Das sind Sendetermine und Sendezeit von Love Island.

