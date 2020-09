07:08 Uhr

Love Island 2020, Folge 22: In der Private Suite wird es heute romantisch

Tobi und Laura verbrachten zuletzt die Nacht in der Private Suite - welches Paar bekommt heute in Folge 22 Zeit, sich dort noch besser kennenzulernen? Die Vorschau.

"Love Island" 2020 kommt heute mit Folge 22 im TV bei RTL 2. Hier in unserer Vorschau gibt es alle aktuellen Infos rund um die Sendung in der Übersicht.

Heute in Folge 22 wird es auf Love Island romantisch: Die Islander dürfen ein Pärchen auswählen, das eine gemeinsame Nacht in der Private Suite verbringen darf. Außerdem wartet auf die Islander wieder einmal ein Spielspaß der besonderen Art.l

Alle weiteren Infos zur aktuellen Folge 22 der Kuppel-Show finden Sie hier bei uns in der Vorschau.

"Love Island" heute: Die aktuelle Vorschau auf Folge 22

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 22 von "Love Island" läuft am 24.9.20 um 22.15 Uhr auf RTL 2.

Inhalt

Liebe, Liebe und noch mehr Liebe - nachdem es in den vergangenen Wochen in der Villa regelmäßig zu Auseinandersetzungen zwischen den Couples kam, stehen heute alle Zeiger auf Romantik. Grund: Das noch frische Liebesglück von Melvin und Chiara wird mit einer gemeinsamen Nacht in der Private Suite gekrönt. Ob sich die beiden dort noch näher kommen?

Neben der Romantik wir auf Love Island auch der Spaß großgeschrieben. Deshalb wartet auf die Islander eine neue Challange, die es in sich hat. Warum die Männer dabei einen Smoking tragen und wer das Spiel für sich entscheiden kann, sehen Zuschauer heute Abend bei Ausstrahlung der Sendung im TV.

"Love Island" 2020: Alle Infos zu Staffel 4 im Überblick

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Das sind die Love Island Kandidaten 2020.

Moderatorin

Hier stellen wir Moderatorin Jana Ina Zarrella im Porträt vor.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Love Island 2020 im TV und Live-Stream.

Weitere Folgen

Das sind Sendetermine und Sendezeit von Love Island.

