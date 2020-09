vor 32 Min.

Love Island 2020, Folge 24 gestern: Wer hat es ins Finale geschafft?

Hat es Henrik ins Finale geschafft? Alle Infos zu Folge 24 von "Love Island" 2020 bekommen Sie hier in unserem Nachbericht.

"Love Island" 2020 lief gestern mit Folge 24. Hier in unserem Nachbericht finden Sie alle Informationen zur vorletzten Folge von Staffel 4.

Von Monique Neubauer

Schon am heutigen Abend steigt das große Finale von " Love Island" 2020. Sechs Pärchen kämpften gestern in Folge 24 noch um die große Liebe und das mögliche Preisgeld und mussten dabei noch eine Challenge bewältigen. Hier in unserem Nachbericht erfahren Sie alles Wichtige zur aktuellen Folge von "Love Island".

"Love Island" gestern: Nachbericht zu Folge 24

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Gestern in Folge 24 wartete ein Schleimbeutel-Fest auf die Kandidaten. In dieser Challenge wurden den Love-Island-Kandidaten brenzlige Fragen gestellt, wie zum Beispiel: "Wer glaubt eher an eine gemeinsame Zukunft nach Love Island?".

Außerdem gestern bei "Love Island": Henrik gab bei einem romantischen Schaumbad mit seinem Couple Sandra zu, dass er sich in sie verliebt hat. Und das, obwohl er nach eigenen Aussagen noch nie verliebt war. Das sorgte bei Sandra natürlich für Begeisterung.

Wer ist raus?

Vor dem Finale wurde bei Love Island noch einmal kräftig aussortiert: Am Ende mussten gleich zwei Couples, also vier Kandidaten, die Villa verlassen. Die Wahl der Islander fiel auf Murat, Melanie, Kevin und Julia.

"Love Island" 2020: Alle Infos zu Staffel 4

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Das sind die Love Island Kandidaten 2020.

Moderatorin

Hier stellen wir Moderatorin Jana Ina Zarrella im Porträt vor.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Love Island 2020 im TV und Live-Stream.

Weitere Folgen

Das sind Sendetermine und Sendezeit von Love Island.

(AZ)

