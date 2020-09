06:20 Uhr

"Love Island" 2020, Folge 4: Musste gestern der erste Single gehen?

Jana Ina Zarella meldete sich per Video-Botschaft. Alle Infos zu Folge 4 von "Love Island" gestern erhalten Sie hier in unserem Nachbericht.

Auch gestern lief mit Folge 4 eine neue Ausgabe von "Love Island" 2020. Alle Infos zur Sendung erhalten Sie hier in unserem Nachbericht.

Von Tanja Schauer

Es knistert bei " Love Island" 2020! Bereits in den ersten drei Folgen der Kuppelshow zeigten die Singles, dass sie keine Berührungsängste haben. Es wurde getuschelt, gekuschelt und geknutscht bei den Islandern, aber blieb die aktuelle Harmonie bestehen? Und musste der erste Single gestern bereits die Heimreise antreten?

Hier erhalten Sie alle Infos zur aktuellen Ausgabe in unserem Nachbericht.

"Love Island" gestern: Nachbericht zu Folge 4

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Wann muss der erste Single die Villa verlassen? Über diese Frage zerbrachen sich die Kandidaten von "Love Island" gestern den Kopf. Nachdem sich die am Corona-Virus erkrankte Moderatorin Jana Ina per Videobotschaft an die Kandidaten wandte, war die Verwirrung groß:

„Ich habe heute für euch eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich kann euch leider in den nächsten Tagen in der Villa nicht besuchen. Aber eine liebe Kollegin von mir wird einspringen und damit ist die nächste Paarungszeremonie safe und die kann viel schneller passieren, als ihr denkt! Denn auf Love Island weiß man nie, was als nächstes passiert. Aber eins steht fest: nur wer als Couple hier ist, hat eine Zukunft bei uns. Wer Single ist, ist schneller raus als man denkt! Wir sehen uns ganz bald wieder!“

Wer ist raus?

Bislang musste noch niemand die Sendung verlassen.

"Love Island" 2020: Alle Infos zu Staffel 4

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Das sind die Love Island Kandidaten 2020.

Moderatorin

Hier stellen wir Moderatorin Jana Ina Zarrella im Porträt vor.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Love Island 2020 im TV und Live-Stream.

Weitere Folgen

Das sind Sendetermine und Sendezeit von Love Island.

(AZ)

