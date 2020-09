vor 16 Min.

Love Island 2020: Fünf neue "Granaten" gestern in Folge 13 - Marc, Josua und Hendrik beim Camping

Josua war gestern in Folge 13 mit zwei weiteren Männer und drei Granaten beim Camping. Alle Infos zur gestrigen Sendung von "Love Island" finden Sie hier im Nachbericht.

Bei "Love Island" 2020 wurde in Folge 13 gestern viel durcheinandergewirbelt: Gleich fünf neue Islander zogen in die Villa ein. Hier im Nachbericht erhalten Sie alle Infos dazu.

Gestern in Folge 13 wurden die Islander noch mal so richtig aufgemischt: Neben drei neuen "Granaten"-Frauen warteten auf die Isländer-Mädels nämlich auch noch ein paar neue Männer.

Hier in unserem Nachbericht lesen Sie alle Infos rund um die gestrige " Love Island"-Folge in der Übersicht.

"Love Island" gestern: Nachbericht zu Folge 13

Gestern gab es in der Villa drastische Veränderungen: Die bisherigen zehn Islander wurden mächtig aufgewirbelt, weil drei Männer die Villa verlassen mussten und zum Clamping geschickt wurden. Henrik, Marc und Josua waren die Auserwählten, die gemeinsam mit den drei neuen "Granaten" auf Abenteuerreise gehen durften. In einem neuen Outdoorareal wartete ein großes Zelt auf die drei Jungs und die drei neuen Mädels. Vor allem Henrik genoss dabei die Zeit außerhalb der Villa - und verguckte sich direkt mal in die blonde Halb-Holländerin Stella.

Doch auch in der Villa gab es Islander-Zuwachs, denn mit Melvin und Tobi warteten auf die Damen zwei neue Männer. Das sorgte vor allem bei Chiara für einen beschleunigten Herzschlag - sie war sofort hin und weg von dem blonden Melvin. Entsteht hier also bald ein neues Traum-Couple?

"Love Island" 2020: Alle Infos zu Staffel 4

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Das sind die Love Island Kandidaten 2020.

Moderatorin

Hier stellen wir Moderatorin Jana Ina Zarrella im Porträt vor.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Love Island 2020 im TV und Live-Stream.

Weitere Folgen

Das sind Sendetermine und Sendezeit von Love Island.

