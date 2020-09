06:52 Uhr

Love Island 2020: Fünf neue "Granaten" heute in Folge 13 - Marc, Josua und Hendrik müssen zum Camping

Josua wird heute in Folge 13 mit zwei weiteren Männer zum Camping mit drei Granaten geschickt. Alle Infos zur heutigen Sendung von "Love Island" finden Sie hier in der Vorschau.

Bei "Love Island" 2020 wird in Folge 13 heute wohl viel durcheinandergewirbelt: Denn gleich fünf neue Islander ziehen in die Villa ein. Hier in der Vorschau erhalten Sie alle Infos dazu.

Heute in Folge 13 werden die Islander noch mal so richtig aufgemischt. In Folge 12 wurden schon drei neue "Granaten"-Frauen angekündigt - doch das ist nicht alles: Auf die Isländer-Mädels warten nämlich auch noch ein paar neue Männer.

"Love Island" heute: Vorschau auf Folge 13

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 13 von " Love Island" läuft am 14.09.2020 um 22.15 Uhr auf RTL 2.

Inhalt

Heute kündigen sich drastische Veränderungen an: Die bisherigen zehn Islander sollen nämlich mächtig aufgewirbelt werden. "Drei Männer werden die Villa verlassen und zum Clamping geschickt". Hendrik, Marc und Josua sind die Auserwählten, die mit den drei neuen "Granaten" zum Luxus-Camping geschickt werden. In einem neuen Outdoorareal wartet ein großes Zelt auf die drei Jungs und die drei neuen Mädels.

Doch auch in der Villa soll es Islander-Zuwachs geben. Denn auf die Frauen warten zwei neue Männer. Wie verhalten sich die Frauen, deren Couple-Männer gerade beim Camping mit den neuen weiblichen "Granaten" sind? Wie das die Lage zwischen den Couples verändern wird, erfahren Sie heute Abend um 22.15 Uhr.

"Love Island" 2020: Alle Infos zu Staffel 4

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Das sind die Love Island Kandidaten 2020.

Moderatorin

Hier stellen wir Moderatorin Jana Ina Zarrella im Porträt vor.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Love Island 2020 im TV und Live-Stream.

Weitere Folgen

Das sind Sendetermine und Sendezeit von Love Island.

