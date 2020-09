vor 46 Min.

Love Island 2020: "Granate" Laura verdreht heute in Folge 19 allen den Kopf

"Granate" Laura verdreht in Folge 19 den Männern den Kopf. Alles zur aktuellen Folge von "Love Island" 2020 lesen Sie hier in der Vorschau.

"Love Island" 2020 geht heute mit Folge 19 weiter. Was Sie in der aktuellen Folge erwartet, lesen Sie hier in der Vorschau.

Von Monique Neubauer

Noch immer suchen die Singles bei " Love Island" die große Liebe. Viele Islander sind mit ihrem Couple zufrieden - andere hingegen nicht. Doch spätestens durch die neue "Granate" hängt der Haussegen in der Traum-Villa schief: Die 21-jährige Laura aus Kassel verdreht mit ihrem Auftritt einigen Männern den Kopf.

Alle Infos zur heutigen Folge 19 und zur kompletten Staffel von "Love Island" 2020 lesen Sie hier.

"Love Island" heute: Vorschau auf Folge 19

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 19 von "Love Island" läuft am 21.09.2020 um 22.15 Uhr auf RTL 2.

Inhalt

Nachdem gestern in Folge 18 die neue "Granate" Laura auftauchte, ist Stress vorprogrammiert. Laura durfte zunächst in Ruhe alle Kandidaten kennenlernen. Heute Abend folgt das erste Date mit ihrem Auserwählten Islander. Für wen wird sie sich entscheiden?

Die Islander erwartet heute Abend auch ein Spiel, bei dem die Ehrlichkeit der Kandidaten gefragt ist: "Die Challenge der harten Wahrheiten". Ob dabei das ein oder andere Geheimnis gelüftet wird?

Außerdem haben die Zuschauer gevotet: Heute wird einer der Islander die Liebes-Villa verlassen müssen. Wer das ist, erfahren Sie heute Abend bei "Love Island".

"Love Island" 2020: Alle Infos zu Staffel 4 gibt es hier

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Das sind die Love Island Kandidaten 2020.

Moderatorin

Hier stellen wir Moderatorin Jana Ina Zarrella im Porträt vor.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Love Island 2020 im TV und Live-Stream.

Weitere Folgen

Das sind Sendetermine und Sendezeit von Love Island.

(AZ)

