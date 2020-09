vor 46 Min.

Love Island 2020: "Granate" Natalia zieht heute in Folge 7 ein

Was wird Kandidatin Melina zur neuen Granate sagen? Alle Infos zu Folge 7 von "Love Island" 2020 lesen Sie hier in der Vorschau.

Heute in Folge 7 von "Love Island" 2020 bekommen die Islander Zuwachs - Natalia zieht ein. Alle wichtigen Infos zur aktuellen Folge lesen Sie hier in unserer Vorschau.

Von Monique Neubauer

Heute in Folge 7 wird es ernst für die Islander. Nachdem in Folge 5 die erste Kandidatin gehen musste, können jetzt jeder Zeit neue Islander auf der Insel einziehen. Heute wartet eine "Granate" auf ihren Einzug in die Traumvilla.

Alle wichtigen Informationen zu Folge 7 finden Sie hier in der Vorschau

"Love Island" heute: Vorschau auf Folge 7

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 7 von " Love Island" läuft am 07.09.2020 um 20.15 Uhr auf RTL 2.

Inhalt

Ein Kommen und Gehen in der Traumvilla. Nachdem in Folge 5 die erste Islanderin die Show verlassen musste, ist schon wieder Ersatz im Anmarsch: Heute Abend wird Natalia auf der Liebes-Insel einziehen. Die jetzigen Bewohnerinnen sollten sich also warm anziehen - mit Natalia wird nicht zu spaßen sein.

Denn sie wird als "Super-Granate" vorgestellt und behauptet von sich selbst, dass sie einen Mann, der ihr gefällt, nicht mehr so leicht hergibt. Außerdem heißt eine Frau mehr auf der Insel auch, dass bald eine weitere Islanderin gehen muss. Wie die Mädels und Jungs auf Natalia reagieren werden, sehen Sie heute Abend bei "Love Island".

"Love Island" 2020: Alle Infos zu Staffel 4 hier

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Das sind die Love Island Kandidaten 2020.

Moderatorin

Hier stellen wir Moderatorin Jana Ina Zarrella im Porträt vor.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Love Island 2020 im TV und Live-Stream.

Weitere Folgen

Das sind Sendetermine und Sendezeit von Love Island.

(AZ)

