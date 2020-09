vor 31 Min.

Love Island 2020: In Folge 8 kochen heute die Emotionen hoch

Zwischen Aurelia und Henrik gibt es wieder einmal Diskussionsbedarf. Hier gibt es die Infos zu Folge 8 von Love Island in unserer Vorschau.

"Love Island" 2020 ist bei RTL2 heute mit Folge 8 zu sehen. In der Villa gibt es Tränen. Hier in unserer Vorschau lesen Sie alle Infos rund um die Sendung.

Von Carla Gospodarek

In Folge 8 von " Love Island" geht es heute drunter und drüber: Während bei einem Kandidaten ordentlich Tränen fließen, gibt es zwischen einem anderen Couple mal wieder Klärungsbedarf.

Hier präsentieren wir Ihnen in unserer Vorschau alle Infos rund um die neue Ausgabe von Love Island 2020.

"Love Island" heute: Die Vorschau auf Folge 8

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 8 von "Love Island" läuft am 08.09.20 um 22.15 Uhr auf RTL 2.

Inhalt

Über der Love Island-Villa schweben in Folge 8 imaginäre Gewitterwolken: Nachdem Henrik seine Aurelia in der letzten Folge für Neuzugang Nathalia links liegen gelassen hat, gibt es zwischen den beiden ordentlich Diskussionsbedarf. Lässt sich Aurelia wieder einmal von Henrik um den Finger wickeln oder hat sie die Nase allmählich voll von den Spielchen des Kölners?

Aber nicht nur bei Henrik und Aurelia kochen die Emotionen hoch - auch Joshua durchlebt in der neuen Ausgabe der Dating-Show ein Gefühlschaos und vergießt dabei sogar Tränen. Den Grund für seinen emotionalen Ausbruch erfahren Zuschauer am heutigen Abend ab 22.15 Uhr in Folge 8 von "Love Island".

"Love Island" 2020: Alle Infos zu Staffel 4 im Überblick

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

(AZ)

