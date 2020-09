vor 59 Min.

Love Island 2020, gestern mit Folge 18: Neue "Granate" Laura

"Love Island" 2020 lief gestern mit Folge 18 im TV. Eine neue Frau zog dabei in die Villa ein? Alle Infos zur Folge gibt es hier im Nachbericht.

Die Singles bei " Love Island" sind auf der Suche nach der großen Liebe und dabei geht es nicht immer harmonisch zu. Nicht nur zwischen Aurelia und Henrik krachte es - auch zwischen Traum-Couple Melina und Tim gab es zuletzt dicke Luft.

Im Nachbericht zu Folge 18 erfahren Sie alles zur Folge und erhalten außerdem alle wichtigen Infos zur aktuellen Staffel.

"Love Island" gestern: Nachbericht zu Folge 18

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Zwischen Melina und Tim schien es zuletzt erstmals zu kriseln: Nachdem er seine Unsicherheiten mit ihr teilte, ging sie auf Abstand, was bei Tim gar nicht gut ankam: "Da hat sie sich mega angegriffen gefühlt. Das kotzt mich an. Statt mit mir zu reden, sich aus dem Weg gehen, eingeschnappt sein – das hasse ich."

Wer ist raus?

Gehen musste in Folge 18 keiner der bisherigen Islander. Dafür gab es so kurz vor dem großen Finale noch mal Neu-Zuwachs in der Villa: "Granate" Laura zog ein und lernte zunächst jeden Mann einmal einzeln kennen, bevor sie sich in der nächsten Folge für ein Date entscheiden darf.

"Love Island" 2020: Alle Infos zu Staffel 4 im Überblick

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

