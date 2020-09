vor 16 Min.

Love Island 2020 heute: Vorschau auf die große Entscheidung in Folge 9

"Love Island" 2020 ist heute mit Folge 9 zu sehen. Gleich zwei Kandidaten müssen die Show verlassen. Mehr Infos zur Sendung lesen Sie hier in unserer Vorschau.

Von Carla Gospodarek

Bei " Love Island" wird heute in Folge 9 kräftig aussortiert: Nachdem am Ende der letzten Folge gleich sechs Kandidaten von den Zuschauern auf die Abschussliste gesetzt wurden, müssen sich die Islander heute entscheiden, welche beiden Islander sie aus der Villa schmeißen.

Hier in unserer Vorschau gibt es alle weiteren Infos zur aktuellen "Love Island"-Folge in der Übersicht.

"Love Island" heute: Die Vorschau auf Folge 9

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 9 von "Love Island" läuft am 9.9.20 um 22.15 Uhr auf RTL 2.

Inhalt

Es wird spannend in der Villa: Nachdem in der letzten Folge die Zuschauer darüber abstimmen durften, welche Kandidaten wirklich nach der wahren Liebe suchen und welche nicht, steht in Folge 9 nun die große Entscheidung an. Dabei stehen gleich sechs Kandidaten auf der Abschussliste: Sowohl das Couple Tim und Melina als auch die Kandidaten Aurelia, Geraldine, Max und Guilio müssen um ihren Verbleib in der Villa zittern.

Insgesamt müssen sich die anderen Islander nun für einen Mann und eine Frau entscheiden - und diese nach Hause schicken. Wer das ist, sehen Zuschauer heute Abend ab 22.15 Uhr in Folge 9 von "Love Island".

"Love Island" 2020: Alle Infos zu Staffel 4 auf einen Blick

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Das sind die Love Island Kandidaten 2020.

Moderatorin

Hier stellen wir Moderatorin Jana Ina Zarrella im Porträt vor.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Love Island 2020 im TV und Live-Stream.

Weitere Folgen

Das sind Sendetermine und Sendezeit von Love Island.

(AZ)

