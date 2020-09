vor 2 Min.

Love Island 2020, heute mit Folge 17: Eskaliert die Situation zwischen Aurelia und Henrik erneut?

"Love Island" 2020 läuft auch heute wieder mit einer neuen Episode. Alle Infos zu Folge 17 erhalten Sie in unserer Vorschau.

Von Tanja Schauer

Auf RTL 2 wird wieder geflirtet was das Zeug hält: Bei " Love Island" machen sich Singles auf die Suche nach der großen Liebe. Als Sahnehäubchen winkt den Kandidaten, die die Sendung gemeinsam als Paar verlassen, ein Preisgeld von 50.000 Euro.

Hier in unserer Vorschau zu Folge 17 der aktuellen Staffel erhalten Sie alle wichtigen Infos zur Sendung.

"Love Island" heute: Vorschau auf Folge 17

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 17 von "Love Island" läuft am 18.09.20 um 22.15 Uhr auf RTL 2.

Inhalt

Dass sich Henrik bei der Paarzeremonie für Sandra entschieden hat, geht auch zwei Tage später nicht spurlos an Aurelia vorbei. Das tut sie seither auch lautstark kund: „Wie soll man sich fühlen, wenn man zwei Wochen alles gibt und dann in zwei Tagen eingetauscht wird“, brüllt die 23-Jährige Henrik entgegen. „Schön ausgenutzt hast du mich! Du hast mich richtig schön verarscht! Was sollte das dann in der Private-Suite? Weißt du, wie du mich gedemütigt hast?“, so Aurelia weiter.

Henrik dagegen versucht sich mit mäßigem Erfolg und den Tränen nahe zu verteidigen: „Ich habe es gefühlt in dem Moment! Ich schwöre auf alles, es tut mir auch so weh. Bitte Aurelia, schrei nicht so.“

Aurelia will von Henriks Rechtfertigungen jedoch auch zwei Tage später nichts wissen. Scheint, als ob der Krieg zwischen dem Ex-Couple gerade erst begonnen hat.

"Love Island" 2020: Alle Infos zu Staffel 4

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

(AZ)

