Love Island 2020 heute mit Folge 23: Wie geht es zwischen Chiara und Melvin weiter?

"Love Island" 2020 läuft heute mit Folge 23 im TV. Alles Wichtige zur aktuellen Ausgabe erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

Noch immer kämpfen die verbleibenden, liebeshungrigen Singles bei " Love Island" 2020 um die große Liebe und hoffen, am Ende nicht nur mit einem Partner, sondern auch mit einem Gewinn von 50.000 Euro die Sendung zu verlassen.

Alle Infos zur heutigen Folge 23 erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

"Love Island" heute: Vorschau auf Folge 23

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 23 von "Love Island" läuft am 25.09.20 um 22.15 Uhr auf RTL 2.

Inhalt

In der vergangenen Folge von "Love Island" 2020 zogen Chiara und Melvin das große Los: Die beiden durften eine gemeinsame Nacht in der Private Suite verbringen. Nachdem Chiara befürchtete, in einer "Ranzigen Bumsbude" übernachten zu müssen, wurde sie jedoch durch die romantische Atmosphäre der Suite und die geschmackvolle Einrichtung vom Gegenteil überzeugt.

Das Privatzimmer erfüllte auch ganz seinen Zweck: Die beiden kamen sich nach einer sinnlichen Massage näher und kuschelten innig bis zum nächsten Morgen. Doch wie geht es für die beiden Turteltauben weiter? Werden sie auch nach ihrer romantischen Nacht zusammen bleiben?

"Love Island" 2020: Alle aktuellen Infos zu Staffel 4

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Das sind die Love Island Kandidaten 2020.

Moderatorin

Hier stellen wir Moderatorin Jana Ina Zarrella im Porträt vor.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Love Island 2020 im TV und Live-Stream.

Weitere Folgen

Das sind Sendetermine und Sendezeit von Love Island.

