Love Island 2020 mit Folge 14: Wie weit geht Henrik heute mit "Granate" Sandra?

Bei "Love Island" 2020 stehen heute mal wieder alle Zeiger auf "Krise". Hier in unserer Vorschau erfahren Sie im Überblick, was in Folge 14 in der Villa los ist.

Von Carla Gospodarek

Auch in Folge 14 von " Love Island" erwartet die Zuschauer alles andere als Harmonie: Es gibt mal wieder Stress. Grund ist erneut die Dauerbaustelle Henrik. Nachdem den Männern in Folge 13 drei weibliche "Granaten" vorgestellt wurden, hat es den 23-Jährigen mal wieder erwischt. Seine Außerwählte heißt diesmal Sandra, die ihn sein Couple Aurelia ganz schnell hat vergessen lassen. Wie wird es wohl weitergehen zwischen den beiden?

Hier in unserer Vorschau lesen Sie alle weiteren Infos zur heutigen Folge 14 von "Love Island" in der Übersicht.

"Love Island" heute: Die aktuelle Vorschau auf Folge 14

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 14 von "Love Island" läuft am 15.9.20 um 22.15 Uhr auf RTL 2.

Inhalt

Über "Love Island" ziehen mal wieder dunkle Gewitterwolken auf. Während sich die Islander in der Villa um die Integration der beiden neuen "Granaten" Melvin und Tobi bemühen, wird es beim "Luxus-Camping" der drei vergebenen Männer intensiver. Am meisten knistert es dabei zwischen Henrik und Stella, obwohl Henrik eigentlich fest mit Aurelia vercoupelt ist. Wie wird diese wohl auf den neuerlichen Fehltritt des 23-Jährigen reagieren?

Aber nicht nur bei Henrik und Aurelia bahnt sich Stress an, auch zwischen Luca und Nathalia gibt es Redebedarf. Den Grund dafür erfahren Zuschauer heute Abend ab 22.15 Uhr.

(AZ)

