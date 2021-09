Drehort von "Love Island" 2021: Wo steht die Villa von Staffel 6? Wie sieht sie aus?

"Love Island" 2021 läuft aktuell auf RTL2. Wo befindet sich die Villa in Staffel 6? Wie sieht die Location aus? Hier bekommen Sie alle Infos zum Drehort.

" Love Island" 2021 läuft mit neuen Folgen beim Sender RTL2. Es ist bereits Staffel 6 der Datingshow, die seit 2017 ausgestrahlt wird.

Auch dieses Mal haben die verschiedenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder die Chance auf die große Liebe und können außerdem ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro gewinnen. Moderiert wird die Show in diesem Jahr zum ersten Mal von Model und Unternehmerin Sylvie Meis.

Hier in diesem Artikel erfahren Sie mehr zum Drehort der neuen Staffel von "Love Island" 2021.

Drehort von "Love Island" 2021: Staffel 6 auf Insel Mallorca - die neue Villa

Von 2017 bis 2020 wurden die ersten vier Staffeln von "Love Island" alle auf der spanischen Insel Mallorca gedreht. Die Villa der Teilnehmer befand sich damals im Nordosten der Insel, in der Nähe des Ortes Santa Margalida. Auch die Dreharbeiten zur Staffel 6 finden wieder auf Mallorca statt, diesmal jedoch in einer neuen Villa.

Ein Traumhaus, soviel kann man sagen. Auf einem Grundstück von 2.500 qm fällt im Garten- und Außenbereich als erstes ein Super-Pool auf - laut Sender der "größte Pool mit Beach-Optik" auf ganz Malle. Rund um den Badeteich sind diverse Daybeds arrangiert, die zum öffentlichen Kuscheln und Tuscheln förmlich auffordern - die Lounges im Garten bieten den Islandern etwas mehr Intimsphäre. Für die eher sportliche Form von Körperbetontheit gibt es natürlich einen ausgedehnten Fitnessbereich. In der offenen Küche können sich die Teilnehmer bei einem Snack von Strapazen jedweder Art erholen, und an einer offenen Feuerstelle finden die "berühmten Paarungszeremonien" (O-Ton RTL2) statt.

Love Island Villa Staffel 6: Der Garten Foto: RTL2/Thomas Reiner

Das Innere der Villa misst satte 300 Quadratmeter. Es ist in Pastelltönen gehalten, und von den großen Fenstern im Schlafzimmer aus genießen die Islander einen Panoramablick über den gesamten Außenbereich. Der Kleiderschrank ist selbstverständlich voll begehbar und bietet alle Möglichkeiten in Sachen Beauty und Styling. Vom Balkon aus kann man einen wunderbaren Ausblick über die Insel genießen.

Love Island Villa Staffel 6: Begehbarer Kleiderschrank Foto: RTL2/Thomas Reiner

Wo die Villa genau steht, hat der Sender bisher nicht verraten. Angst vor Spoiler-Tourismus? Falls wir die Geo-Daten noch rauskriegen sollten, melden wir uns.

Das war die Villa in Staffel 5 von "Love Island"

Staffel 5 von "Love Island", die im Frühjahr dieses Jahres über die TV-Bildschirme Deutschlands flimmerte, wurde nicht wie üblich auf Mallorca, sondern in einer Villa auf Teneriffa gedreht. Neben einem Gemeinschafts-Schlafzimmer gab es in der Villa zwei private Luxus-Suiten, ein großzügiges Wohnzimmer, ein Bad und ein Ankleidezimmer.

"Love Island" 2021: Das war das Schlafzimmer in Staffel 5 der Show. Foto: RTL2/Paris Tsitsos

Ein romantischer Außenbereich dürfte natürlich auch nicht fehlen. Neben einem Infinity-Pool stand den Bewohnern auch noch eine Außen-Küche zur Verfügung. Außerdem gab es in der weitläufigen Gartenanlage einen Wellness-Bereich, bestehend aus Whirlpool und Sauna.

Die Küche der Villa in Staffel 5 von "Love Island". Foto: RTL2/Paris Tsitsos

"Love Island"-Drehort 2021: Wo fühlen sich die Kandidaten am wohlsten?

In den verschiedenen "Love Island"-Villen gab es in der Vergangenheit immer wieder bestimmte Bereiche, die die Kandidatinnen und Kandidaten besonders zu schätzen wissen und die natürlich auch in Staffel 6 nicht fehlen dürfen.

Ein beliebter Platz ist vor allem der Balkon. Häufig neigen die Kandidaten etwas abseits von ihren Mitstreitern dazu, ihre Gefühle zu äußern. Auch der Pool spielt bei "Love Island" eine zentrale Rolle. Dort finden des öfteren verschiedene Challenges und die obligatorischen Partys statt. Alkohol und Snacks sind dort natürlich immer reichlich vorhanden.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Villa ist das Umkleidezimmer. Die Kandidaten und Kandidatinnen bekommen hier von RTL 2 Kleidung, Accessoires und Requisiten gestellt. Und dann ist da natürlich noch die Private Suite ohne die "Love Island" nicht "Love Island" wäre. In dem Raum haben Paare die Möglichkeit, eine Nacht fern von allen anderen Kandidaten zu verbringen. Kameras gibt es natürlich trotzdem. Das Liebesnest ist bei den Kandidaten sehr beliebt, denn dort kommen sich die Bewohner häufig näher.

"Love Island" 2021: Alle bisherigen Drehorte im Überblick

Nach vier Jahren in der gleichen Finca in Mallorca wurde Staffel 5 zum ersten Mal an einem anderen Drehort, nämlich auf Teneriffa, produziert. Staffel 6 wird zwar wieder in Mallorca gedreht, allerdings in einem anderen Haus, als die Jahre zuvor.

Hier ein Überblick über alle bisherigen Drehorte:

Staffel 1: Mallorca

Staffel 2: Mallorca

Staffel 3: Mallorca

Staffel 4: Mallorca

Staffel 5: Teneriffa

Staffel 6: Mallorca

