vor 56 Min.

Love Island 2021 - Finale: Heute kommt es zur Entscheidung

Bei der Frühjahrsstaffel von "Love Island" 2021 steht heute das große Finale auf dem Programm. Hier in unserer Vorschau gibt es alle Infos zur letzten Folge der Dating-Show.

Von David Reitschuster

Nach vielen Wochen voller emotionaler Höhen und Tiefen ist es nun so weit: Bei der Dating-Show "Love Island" 2021 steht heute am 29.03.21 das große Finale auf dem Plan. Noch drei Paare haben die Chance, sich den Sieg zu holen und somit auch das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro mit nach Hause zu nehmen.

Die Moderatorin ist auch in dieser Staffel wieder das brasilianische Model Jana Ina Zarella, welche heute Abend durch das Finale führt. Als Kommentator steht den TV-Zuschauern erneut Simon Beeck zur Seite, der die Ereignisse der Show auf humorvolle Art und Weise kommentiert.

Alle wichtigen Informationen rund um das große Finale von "Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" 2021 erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

"Love Island" 2021 - Finale: Vorschau auf Folge 19 heute

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Das große Finale von "Love Island" läuft am 29.03.21, um 22.15 Uhr auf dem Sender RTL 2.

Inhalt

Im Halbfinale von "Love Island" 2021 wurde gestern radikal aussortiert. "Wir können nicht mit einem Haufen Fragen ins Finale gehen. Wir wollen am Montag keine Couples haben, die sich am Dienstag bei Instagram trennen. Deshalb ist das heute, das härteste Halbfinale in der Geschichte von "Love Island", teilte die Moderatorin Jana Ina Zarrella den Kandidaten mit. "Wir wollen jetzt von euch wissen, wen ihr an eurer Seite haben wollt und warum. Oder warum ihr jemanden nicht mehr haben wollt!"

In der letzten Folge vor dem Finale mussten daher nicht nur die beiden Single-Männer Adriano und Leo die Sendung verlassen, sondern auch noch drei weitere Pärchen, für die es keine Zukunft gab. So kam es unter anderem zur Trennung von Alex und Emilia, die erklärt: "Das hätte kein gutes Ende genommen. Ich glaube, das ist für ihn und für mich besser." Islander Amadu sah in der Beziehung mit Julia ebenfalls keine Zukunft und entschied sich gegen diese. Und auch für das Ex-Paar Dennis und Nicole gab es kein Happyend, denn diese findet, dass sie nicht die richtige Frau für Dennis ist.

Damit stehen mit Greta und Fynn, Bianca und Poco sowie Finn Emma und Chris heute insgesamt drei Couples im Finale, die alle darauf hoffen, als glückliches Sieger-Pärchen und mit 50.000 Euro die Liebesinsel zu verlassen. Wer die Frühjahrstaffel von "Love Island" 2021 gewinnt, das gibt es heute Abend um 22.15 Uhr bei RTL2 zu sehen.

"Love Island": Alle Infos zu Staffel 5

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Diese Frauen und Männer sind dabei: Love Island: Kandidatinnen und Kandidaten 2021 - alle Teilnehmer.

Moderatorin

Hier stellen wir Moderatorin Jana Ina Zarrella im Porträt vor.

Drehort

Das ist der Love-Island-Drehort 2021.

Übertragung

Hier gibt es die Infos: Übertragung von Love Island im TV und Stream - ganze Folgen als Wiederholung auf TVNOW.

Weitere Folgen

Das sind bei Love Island 2021 Sendetermine und Sendezeit.

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen