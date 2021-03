vor 31 Min.

Love Island 2021 - Finale gestern: Das sind die Gewinner

Bei der Frühjahrsstaffel von "Love Island" 2021 stand gestern das große Finale auf dem Programm. Hier in unserem Nachbericht gibt es alle Infos zur letzten Folge der Dating-Show.

Von David Reitschuster

Nach vielen Wochen voller emotionaler Höhen und Tiefen war es so weit: Bei der Dating-Show " Love Island" 2021 stand gestern am 29.03.21 das große Finale auf dem Plan. Noch drei Paare hatten die Chance, sich den Sieg zu holen und somit auch das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro mit nach Hause zu nehmen.

Die Moderatorin war auch in dieser Staffel wieder das brasilianische Model Jana Ina Zarella, welche gestern Abend durch das Finale führte. Als Kommentator stand den TV-Zuschauern erneut Simon Beeck zur Seite, der die Ereignisse der Show auf humorvolle Art und Weise kommentierte.

Alle wichtigen Informationen rund um das große Finale von "Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" 2021 erhalten Sie hier in unserem Nachbericht.

"Love Island" 2021 - Finale: Nachbericht zu Folge 19 gestern

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Gestern Abend ging die 5. Staffel von "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" mit dem Finale in die diesjährige Endrunde. Statt wie in den letzten Jahren auf Mallorca fand der Liebes-Urlaub für die Singles in diesem Jahr auf Teneriffa, in einer Luxus-Unterkunft, die dem alten Liebes-Nest in nichts nachsteht, statt. Und diese Liebeshöhle wurde von den Kandidaten auch genutzt. Jetzt ist es allerdings vorbei mit den Flirts, denn gestern Abend entschieden die Zuschauer durch die "Love Island"-App, welches Couple Love Island im Jahr 2021 gewinnen sollte. Auch Moderatorin Jana Ina Zarella gab in der gestrigen Folge ihr "Love Island"-Aus bekannt. Nach dieser Staffel, so sagte sie, wolle sie ihrer Familie und ihren Kindern mehr Zeit widmen.

Das sind die Gewinner von "Love Island" Staffel 5

Bianca und Paco konnten die Zuschauer von ihrer Liebe überzeugen und gewannen die 5. Staffel von "Love Island". Das Couple konnte ihr Glück kaum fassen, und Paco betonte gegenüber den anderen Islandern, dass sie alle als Familie gewonnen hätten. Platz zwei belegten Greta und Fynn, Finn Emma und Chris schafften es auf den dritten Platz. Doch damit war das gestrige Finale noch nicht vorbei. Es stand noch die Entscheidung um die 50.000 Euro Gewinn an. Bianca war es, die den Umschlag zog. Lange musste sie nicht überlegen und entschied sich, das Geld mit ihrem Paco zu teilen.

Auf dem Plan des Gewinner-Couples steht jetzt, sich außerhalb noch besser kennen und lieben zu lernen. Ein Besuch bei Pacos Oma ist wohl auch schon in der Planung.

Die Gewinner aus den vorherigen Staffeln waren:

Staffel 4 (2020): Tim Jühnel und Melina Hoch

Staffel 3 (2019): Sidney Wolf und Vivien Machalla

und Vivien Machalla Staffel 2 (2018): Marcellino Kremers und Tracy Candela

Staffel 1 (2017): Jan Sokolowsky und Elena Miras

Das waren die Kandidaten der 5 Staffel von "Love Island":

Bianca (23) aus Rheinberg

Emilia (21) aus Kissing

Greta (21) aus Bad Homburg

Kathi (21) aus Köln

Livia (27) aus Mannheim

Nicole (29) aus Stuttgart

Adriano (26) aus München

Breno (21) aus Berlin

(21) aus Dennis (27) aus Düsseldorf

Amadu (25) aus Köln

Fynn (23) aus Adendorf

"Love Island": Alle Infos zu Staffel 5

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Diese Frauen und Männer sind dabei: Love Island: Kandidatinnen und Kandidaten 2021 - alle Teilnehmer.

Moderatorin

Hier stellen wir Moderatorin Jana Ina Zarrella im Porträt vor.

Drehort

Das ist der Love-Island-Drehort 2021.

Übertragung

Hier gibt es die Infos: Übertragung von Love Island im TV und Stream - ganze Folgen als Wiederholung auf TVNOW.

Weitere Folgen

Das sind bei Love Island 2021 Sendetermine und Sendezeit.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

