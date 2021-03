vor 16 Min.

Love Island 2021, Folge 1: Heute startet das Liebes-Abenteuer

Die Dating-Show "Love Island" geht 2021 in eine neue Runde. In unserem Überblick stellen wir Ihnen die Kandiaten und Kandidatinnen vor.

Heute Abend startet die 5 Staffel von "Love Island" 2021 mit Folge 1. Hier in unserer Vorschau zum Staffelstart heute erfahren Sie, was Sie alles erwartet.

" Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" geht mit Staffel 5 in die nächste Runde. Das Prinzip ist simpel: Auf der Suche nach der großen Liebe müssen die Islander ihren Traumpartner finden und zu zweit in Spielen und Wettkämpfen beweisen, dass sie perfekt füreinander sind. Denn nur das Couple, das am meisten Potential zeigt, kann am Ende das Preisgeld von 50.000€ gemeinsam gewinnen.

Verlieben müssen die Teilnehmer sich so schnell wie möglich, denn um zu gewinnen, haben sie gerade einmal drei Wochen Zeit. Stehen die Kandidaten am Ende einer Entscheidungs-Zeremonie allein da, heißt es für sie Koffer packen und aus der Traum. Moderatorin Jana Ina Zarella führt - wie seit der Erstausstrahlung im Jahr 2017 - auch in diesem Jahr wieder durch die Staffel.

"Love Island" 2021 heute: Vorschau auf die 1 Folge

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 1 von "Love Island" läuft am 8.3.2021 um 20.15 Uhr auf RTL 2.

Inhalt

Heute Abend geht es mit der ersten Folge der neuen "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" Staffel los. Statt wie in den letzten Jahren auf Mallorca findet der Liebes-Urlaub für die Singles in diesem Jahr auf Teneriffa, in einer Luxus-Unterkunft, die dem alten Liebes-Nest in nichts nachsteht, statt. Heute werden die Kandidaten vorgestellt, ziehen in die Traum-Villa ein und lernen sich ersteinmal kennen. Moderatorin Jana Ina Zarella ist natürlich auch mit von der Partie und führt die Zuschauer durch den ersten Abend.

Das sind die Kandidaten der 5 Staffel von "Love Island":

Bianca (23) aus Rheinberg

Emilia (21) aus Kissing

Greta (21) aus Bad Homburg

Kathi (21) aus Köln

Livia (27) aus Mannheim

Nicole (29) aus Stuttgart

Adriano (26) aus München

Breno (21) aus Berlin

(21) aus Dennis (27) aus Düsseldorf

Amadu (25) aus Köln

Fynn (23) aus Adendorf

