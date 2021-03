09:38 Uhr

Love Island 2021, Folge 2 heute: Welches Couple wird Livia trennen?

"Love Island" 2021: Kandidatin Livia versucht in Folge 2 ein Couple zu trennen. Alle Infos - hier in der Vorschau.

Heute geht "Love Island" 2021 mit Folge 2 weiter. Hier in unserer Vorschau erfahren Sie alles Wichtige zur aktuellen Episode.

Seit gestern läuft bereits die 5. Staffel der Dating-Show " Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe". Dabei kämpfen die Teilnehmer nicht nur um die große Liebe - sondern auch um ein Preisgeld von 50.000 Euro. Das erhält nämlich nur das Paar, das die Zuschauer sowohl in den verschiedenen Spielen und Wettkämpfen, als auch in Liebes-Dingen überzeugt.

Während sich die Kandidaten für die vergangenen Staffeln in einer Villa auf Mallorca eingefunden haben, zieht es die Singles in diesem Jahr auf eine andere Trauminsel: Für die Islander ging es 2021 nach Tenerriffa. Eine Sache bleibt den Zuschauern jedoch auch in Staffel 5 erhalten. Moderatorin Jana Ina Zarella begleitet die Singles seit Staffel 1 im Jahr 2017 durch das Abenteuer und ist auch in diesem Jahr dabei.

"Love Island" 2021 heute: Vorschau auf Folge 2

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 2 von "Love Island" läuft am 09.03.21, um 22.15 Uhr auf RTL 2.

Inhalt

Gestern lernten sich die Singles erstmals kennen. Beim ersten Aufeinandertrefen sollten die Kandidaten bereits auf ihre Intuition vertrauen und sich für einen Single entscheiden, mit dem sie ein Couple bilden. So fanden sich die ersten Paarungen bereits zusammen:

Breno und Bianca

und Fynn und Greta

Nicole und Dennis

Adriano und Emilia

Doch der Friede währte nicht lange in der Villa. Kurz nachdem sich die ersten Paare gefunden hatten, sprengte Granate Livia die Party und sorgte für Ärger. Sie entführte kurzerhand alle Männer in den Garten, um ihnen auf den Zahn zu fühlen.

Den Frauen war die Aktion alles andere als recht. Besonders Bianca und Emila störten sich an der forschen Vorgehensweise und empfanden Livia als ernste Konkurrenz: "Wie gemalt schaut sie aus", kommentierte Emilia das Aussehen ihrer Mitstreiterin.

In Folge 2 geht es nun ums Eingemachte, schließlich hat Livia zum Ziel, eines der bestehenden Couples auseinanderzubringen, um am Ende nicht allein bei der Couple-Zeremonie zu stehen und die Heimreise antreten zu müssen. Dafür hat die Granate bereits ein Auge auf Breno und Adriano geworfen.

Welches Couple wird die 27-Jährige auseinanderbringen? Das erfahren Zuschauer heute Abend.

"Love Island": Alles Wissenswerte zur 5 Staffel

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Diese Frauen und Männer sind dabei: Love Island: Kandidatinnen und Kandidaten 2021 - alle Teilnehmer.

Moderatorin

Hier stellen wir Moderatorin Jana Ina Zarrella im Porträt vor.

Drehort

Das ist der Love-Island-Drehort 2021.

Übertragung

Hier gibt es die Infos: Übertragung von Love Island im TV und Stream - ganze Folgen als Wiederholung auf TVNOW.

Weitere Folgen

Das sind bei Love Island 2021 Sendetermine und Sendezeit.

