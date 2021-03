vor 18 Min.

Love Island 2021, Folge 4: Heute kommen die männlichen "Granaten" - Bianca ist entzückt

"Love Island" 2021 ist derzeit im TV zu sehen. Alle Infos zur aktuellen Folge 4 erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

Frühlingsgefühle auf RTL 2: Bei " Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" versuchen wieder einige Singles die wahre Liebe zu finden und das Preisgeld von 50.000 Euro zu ergattern. In diesem Jahr findet das Dating-Abenteuer allerdings nicht wie gewohnt auf Mallorca, sondern auf Teneriffa statt. Erhalten bleibt den Zuschauern allerdings die Moderatorin: Seit der ersten Staffel im Jahr 2017 führt auch in Staffel 5 Jana Ina Zarella durch die Show und verfolgt das Geschehen aufmerksam.

Alle Infos zur aktuellen Folge 4 von "Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

"Love Island" 2021 heute: Vorschau auf Folge 4

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 4 von "Love Island" läuft am 11.03.21, um 22.15 Uhr auf RTL 2.

Inhalt

Nach dem Kussfest in der vergangenen Folge hängt der Haussegen der Villa schief. Nachdem sich einige Damen nur auf die Wangen küssen ließen, andere wiederum einen richtigen Kuss wollten, entbrannte ein Streit im Haus. Die Jungs betitelten die eher zögerlichen Frauen als "Ehrenfrauen", während sie vor allem Bianca, Greta und Livia degradierten. Verstehen konnten die drei die Geringschätzung nicht: "Das war einfach ein Spiel", rechtfertigte sich Livia. Auch Bianca war mit der Situation maßlos überfordert und begann zu weinen.

Heute in Folge 4 könnte sich das Selbstwertgefühl der 23-Jährigen allerdings wieder aufbauen lassen, denn die "Granaten" kommen. Bereits gestern kündigten sich zwei attraktive Single-Männer per Videobotschaft an - sehr zu Biancas Freude, denn sie ist aktuell die einzige Single-Dame in der Villa und muss um den Verbleib auf der Insel bangen. Mit den Worten "Hi Girls, gefällt euch was ihr seht? Schon bald werdet ihr mehr davon haben. Ich komme nicht allein, sondern im Doppel-Sixpack! Wir freuen uns auf euch", verkündeten die beiden Männer ihren Einzug in die Villa. Sind die einsamen Tage von Bianca nun gezählt?

Während die Islanderinnen vor Freude kreischten, bildeten sich bei den Jungs eher Sorgenfalten auf der Stirn: "Stramme Typen mit einem ordentlichen Charakter – das könnte gefährlich werden", befürchtet Adriano. Fynn hat eine andere Hoffnung: "Vielleicht kommt ja noch ein Mädchen dazu." Doch damit liegt er leider falsch.

"Love Island": Alle Infos zu Staffel 5

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Diese Frauen und Männer sind dabei: Love Island: Kandidatinnen und Kandidaten 2021 - alle Teilnehmer.

Moderatorin

Hier stellen wir Moderatorin Jana Ina Zarrella im Porträt vor.

Drehort

Das ist der Love-Island-Drehort 2021.

Übertragung

Hier gibt es die Infos: Übertragung von Love Island im TV und Stream - ganze Folgen als Wiederholung auf TVNOW.

Weitere Folgen

Das sind bei Love Island 2021 Sendetermine und Sendezeit.

