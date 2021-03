vor 47 Min.

Love Island 2021 - Kandidatinnen und Kandidaten: Wer ist raus? Teilnehmer und Couples am 25.3.21

Teilnehmer und Paare bei "Love Island" 2021 auf RTL 2: In unserer Übersicht stellen wir Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten der Dating-Show vor.

Von David Reitschuster

Die Kandidaten bei Love Island 2021: Die Dating-Show kommt in diesem Jahr gleich zweimal ins Fernsehen: Sowohl im Frühling als auch im Herbst begeben sich wieder verschiedene Singles auf die Suche nach dem passenden Gegenstück. Ziel ist es, die große Liebe zu finden und dabei mit etwas Glück auch noch 50.000 Euro zu gewinnen.

Die Frühjahrsstaffel startete am 8. März 2021 und wird nahezu täglich bei RTL 2 ausgestrahlt. Wie jedes Jahr führt die 44-jährige Jana Ina Zarrella durch die Show. Hier in unserer Übersicht stellen wir Ihnen die Teilnehmer der diesjährigen Staffel vor.

"Love Island" 2021 - Wer ist raus?

Francesco (26) aus Remscheid

Der 26-Jährige aus Remscheid ist Zerspanungsmechaniker glaubt, die Frauen mit seiner offenen und kommunikativen Art überzeugen zu können. Bei seiner künftigen Partnerin ist ihm wichtig, sich blind auf sie verlassen und gemeinsam lachen zu können. In Folge 14 musste er die Liebesinsel jedoch verlassen.

Francesco Bild: RTL 2

Angelina (23) aus Schopfheim

Die 23-Jährige ist Soldatin und weiß genau was sie will: Groß und gut gebaut muss ihr Traummann sein. Außerdem sollte er genau die selben Ziele und Ansichten haben wie sie. Single ist Angelina, weil "das richtige Puzzleteil" einfach noch nicht dabei war. In Folge 14 war die Reise bei "Love Island" für sie vorbei.

Angelina Bild: RTL 2

Liza (22) aus Bielefeld

Die 22-jährige biologisch-technische Assistentin will Schwung in die Bude bringen. Ihr Ziel: Mit ihrem Körper den Männern den Verstand rauben. An Selbstbewusstsein fehlt es Liza dabei nicht: "Mein Aussehen, Stil und Kleidungsgeschmack machen mich zu einer perfekten Islanderin". Nichtsdestotrotz musste sie die Show in Folge 14 verlassen.

Bild: RTL2 / Paris Tsitsos

Breno (21) aus Berlin

Breno aus Berlin studiert nicht nur Business Administration, sondern ist nebenher auch noch als Tänzer und Stripper tätig. Der 21-Jährige ist vielfältig interessiert und laut eigener Aussage für alle Menschen und Kulturen offen. In Folge 11 war für ihn Schluss bei "Love Island".

Bild: RTL2/TVNOW

Kathi (21) aus Köln

Studentin Kathi ist Ehrlichkeit in einer Partnerschaft besonders wichtig. Die längste Beziehung der 21-Jährigen hielt zweieinhalb Jahre. Anderen Frauen gegenüber beschreibt sie sich selbst als sehr loyal, dennoch musste sie in Folge 11 gehen.

Bild: RTL2/TVNOW

Livia (27) aus Mannheim

Fitnesstrainerin Livia zog als erste Granate in die Villa, wurde allerdings von den Männern in Folge 7 aus der Show gewählt.

Bild: RTL2/TVNOW

Florian (28) aus Köln

Fitnesstrainer Florian kam als Granate in Folge 4 auf die Liebsinsel, musste die Show jedoch bereits in Folge 5 schon verlassen.

Florian Bild: RTLZWEI / Paris Tsitsos

"Love Island" 2021 - Teilnehmer: Diese Frauen sind mit dabei

Bianca (23) aus Rheinberg

Bianca aus Rheinberg ist Sozialversicherungsangestellte und sagt über sich selbst, dass sie sehr süß, aber manchmal auch zickig sein kann. Bei den Single-Männern möchte die 23-Jährige, deren längste Beziehung zwei Jahre hielt, mit ihrer offenen und kommunikativen Art punkten und so die große Liebe finden.

"Love Island" 2021: Kandidatin Bianca Bild: TVNow

Emilia (21) aus Kissing

Die 21-jährige Studentin Emilia steht auf sportliche Männer mit dunklen Haaren und Tattoos. Ihre längste Beziehung hielt drei Jahre. Bei "Love Island" 2021 möchte sie sich selbst treu bleiben und die Single-Männer mit ihrem Lächeln von sich überzeugen. Ein No-Go sind für sie übertrieben selbstverliebte Männer.

"Love Island" 2021: Kandidatin Emilia Bild: TVNow

Finn Emma (22) aus Bochum

Die 22-Jährige aus Bochum studiert BWL und arbeitet zudem als Junior Produktmanagerin. Single ist die Studentin, da sie den Richtigen einfach noch nicht gefunden hat und das vergangene Jahr für sich nutzten wollte. Sexismus, Arroganz und schlechte Manieren sind für die 22-Jährige ein absolutes No-Go.

Emma

Greta (21) aus Bad Homburg

Die Industriekauffrau Greta achtet bei einem Mann besonders auf die Augen und gepflegte Zähne. Einen bestimmten Typ hat die 21-Jährige, die nebenbei auch in einem Club arbeitet, jedoch nicht. Über sich selbst sagt sie, dass sie immer ein Menge Spaß sowie ein offenes Ohr für die Probleme ihrer Mitmenschen hat.

"Love Island" 2021: Kandidatin Greta Bild: TVNow

Julia (28) aus Stuttgart

Die 28-Jährige arbeitet als Maklerbetreuerin und hatte bisher einfach kein Glück mit Männern. Das möchte sie nun bei "Love Island" ändern. Besonderen Wert legt die Stuttgarterin bei Männern auf Ausstrahlung und das Auftreten. Rassismus oder Homophobie gehen für Julia gar nicht - sie wünscht sich einen toleranten und offenen Partner.

Love Island: Kandidatin Julia Bild: RTL2/TVNOW

Nicole (29) aus Stuttgart

Die 29-jährige Nicole ist beruflich als Projektassistentin tätig und beschreibt sich selbst als eine ehrgeizige, liebevolle und humorvolle Person. Bei Männern findet die Veganerin vor allem arrogantes Verhalten abturnend. Außerdem ist ihr wichtig, dass ihr Partner sie nicht einengt und ihr genügend Freiraum gibt.

"Love Island" 2021: Kandidatin Nicole Bild: TVNow

"Love Island" 2021 - Kandidaten: Das sind die männlichen Teilnehmer

Adriano (26) aus München

Automobilkaufmann Adriano steht auf Frauen, die wissen, wie sie sich durchsetzen können. Die längste Beziehung des Müncheners hielt knapp fünf Jahre. Sich selbst beschreibt der 26-Jährige, der bis jetzt zwei Beziehungen hatte und dessen Traumfrau Adriana Lima ist, als sehr charmant und wortgewandt.

"Love Island" 2021: Kandidat Adriano Bild: RTL2/TVNOW

Alex (28) aus Hamburg

Der 28-jährige Hamburger ist nicht nur privat, sondern auch beruflich eine absolute Sportskanone: Er ist Profiboxer. Die richtige Frau war in der Vergangenheit einfach nicht dabei, bereits seit vier Jahren ist der 28-Jährige auf der Suche. Die Mädels bei "Love Island" möchte er mit seiner charmanten Art und Höflichkeit überzeugen.

Love Island: Kandidat Alex Bild: RTL2/TVNOW

Dennis (27) aus Düsseldorf

Für den 27-jährigen Beamten Dennis ist Vertrauen in einer Beziehung das Wichtigste. Die Ladys auf "Love Island" möchte der Düsseldorfer, dessen längste Beziehung knapp drei Jahre ging, mit seiner offenen und charmanten Art überzeugen. Als unattraktiv empfindet er Frauen, die sich männlich benehmen.

"Love Island" 2021: Kandidat Dennis Bild: RTL2/TVNOW

Amadu (25) aus Köln

Musiker Amadu aus Köln findet, dass ihn sein Charakter und sein Charme zum perfekten Kandidaten bei "Love Island" 2021 machen. Der 25-Jährige, der noch nie eine Beziehung hatte, beschreibt sich selbst als sehr verständnisvollen und empathischen Menschen. Bei Frauen achtet er als Erstes auf deren Hände.

"Love Island" 2021: Kandidat Amadu Bild: RTL2/TVNOW

Fynn (23) aus Adendorf

Der 23-jährige Fynn sieht sich selbst als Teamplayer und möchte die Frauen auf "Love Island" mit tiefgründigen Gesprächen um den Verstand bringen. Die längste Beziehung des Verkaufsmitarbeiters dauerte drei Jahre. Seine Traumfrau sollte vor allem ehrlich, aber auch sportlich sein und sich nicht so viel schminken.

"Love Island" 2021: Kandidat Fynn Bild: RTL2/TVNOW

Paco (25) aus Hannover

De 25-Jährige ist Fachangestellter für Bäderbetriebe und wohnt in Hannover. Bei einer Frau legt er besonders viel Wert auf Körperhygiene und eine gute Ausdrucksweise. Die Mädels bei "Love Island" möchte er sowohl mit Charme, als auch mit Köpfchen überzeugen.

Love Island: Kandidat Paco Bild: RTL2/TVNOW

Timon (27) aus Düsseldorf

Der 27-jährige Timon betreibt in Düsseldorf ein Protein-Café. Bei Love Island hofft er, die große Liebe zu finden. Timon glaubt zwar nicht an die "Liebe auf den ersten Blick", dennoch ist er mehr als bereit dafür, sich zu verlieben: "Ich suche sie jetzt schon seit fast vier Jahren und bin echt bereit dafür."

Bild: RTL ZWEI

Leo (25) aus Köln

Leo möchte nun endlich eine Partnerin an seiner Seite wissen, da es bislang einfach noch nicht geklappt hat Der Veranstaltungstechniker war viel unterwegs, was einer Beziehung bislang immer im Weg stand. Das möchte er nun ändern und die Mädels bei Love Island überzeugen.

Bild: RTL ZWEI

Chris (29) aus Schongau

Der 29-Jährige Projektmanager kommt aus Schongau und ist zeitgleich als Fitnessmodel tätig. Seinen Körper präsentiert er unter anderem auf Instagram, wo er aktuell knapp 20.000 Follower erreicht. Bei Love Isand möchte er nun zum beruflichen Erfolg auch noch die perfekte Partnerin finden.

Bild: RTL ZWEI

Paare bei "Love Island" 2021: Die Couples im Überblick

Das sind die aktuellen Paare in Staffel 5 von "Love Island":

Bianca und Paco

Julia und Amadu

und Amadu Nicole und Dennis

Greta und Fynn

Diese Kandidaten sind derzeit Single:

Emilia

Alex

Fin Emma

Adriano

