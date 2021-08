Sylvie Meis ist die neue Moderatorin von "Love Island" 2021

RTL2 hat die Staffel 6 von "Love Island" für den Spätsommer 2021 angekündigt. Neue Moderation der Kuppelshow ist Sylvie Meis. Hier kommt ihr Porträt.

RTL2 hat für die nächste Staffel seiner Show " Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" eine neue Moderatorin angekündigt: Sylvie Meis. Wir liefern Ihnen hier ein Porträt der vielseitigen Medienspezialistin.

"Love Island" 2021: Multitalent Sylvie Meis ist Moderatorin, Model und Unternehmerin - ihr Porträt

Sylvie Meis heißt mit vollem Namen Sylvie Françoise Meis. Ihre Mutter Rita Meis ist Belgierin, der Vater hat niederländisch-indonesische Wurzeln. Sie wurde am 13. April 1978 in Breda in der niederländischen Provinz Noord-Brabant geboren - den Namen des Ortes betont man übrigens auf der zweiten Silbe. Zeitweise war sie auch unter dem Namen Sylvie van der Vaart bekannt, weil sie nämlich von 2005 bis 2013 mit dem niederländischen Fußballstar Rafael Ferdinand van der Vaart verheiratet war. Mit ihm hat sie einen 2006 geborenen Sohn namens Damian, der wegen seiner Fußball-Ambitionen mittlerweile beim Vater in Dänemark lebt. Nach der Scheidung am 4. Dezember 2013 nahm sie wieder ihren Geburtsnamen Meis an.

Im April 2017 verkündete sie die Verlobung mit dem Geschäftsmann Charbel Aouad, im Oktober desselben Jahres trennte sich das Paar aber schon wieder. Im April 2019 wurde öffentlich, dass Meis sich nach einer halbjährigen Beziehung von dem niederländischen Filmproduzenten Bart Willemsen getrennt habe. Im Oktober 2019 gab sie ihre Verlobung mit dem Künstler Niclas Castello bekannt. Am 19. September 2020 heirateten die beiden in Florenz.

Bevor Sylvie Meis Fotomodel wurde, absolvierte sie eine vierjährige Ausbildung im Personalmanagement. Ihre TV-Karriere startete sie bei einem Moderatoren-Casting des Senders TMF. Von 2008 gehörte sie neben Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Motsi Mabuse zur Jury der RTL-Talentshow "Das Supertalent".

2010 nahm sie an der RTL-Tanzshow Let’s Dance teil und landete auf dem zweiten Platz. Ihr Tanzpartner war damals Christian Bärens, der später wegen einer Verletzung durch Christian Polanc ersetzt wurde. Von der vierten Staffel 2011 bis zur zehnten Staffel 2017 moderierte sie die Sendung selbst – an der Seite von Daniel Hartwich. Beide bekamen dafür 2012 den Bayerischen Fernsehpreis.

Im Herbst 2017 brachte sie eine eigene Unterwäsche- und Bademodenlinie auf den Markt. Sie moderierte die Model-Castingshow "Sylvies Dessous Models" bei RTL, gewann bei ProSieben in "Schlag den Star" gegen Lilly Becker und war das Alpaka in "The Masked Singer".

Sylvie Meis spielt bei "Love Island" 2021 die Rolle als "Love Guard"

Sylvie Meis geleitet die Islander als "Love Guard" durch den vermutlich heißesten Sommer ihres Lebens. Im Konzept der sechsten Staffel spielt die neue Moderatorin eine entscheidende Rolle: Als "Love Guard" macht sie Singles ausfindig, die auf der Suche nach der wahren Liebe sind. Die sammelt sie dann ein und nimmt sie mit zum "Pool of Love", wo in der "Love Island"-Villa das große Liebesabenteuer für die Inselbewohner beginnt.

"Love Island" 2021 - Worum dreht sich die RTL2-Show mit Moderatorin Sylvie Meis?

RTL2 verlängert mit "Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" den Sommer, behauptet der Sender. Eine Gruppe abenteuerlustiger Singles verbringt in einer luxuriösen Villa eine umwerfende Zeit voll verwirrender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe? Wer ergattert die Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wörtchen mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive "Love Island"-App wesentlich mitbestimmen.

"Love Island" wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group.