09:24 Uhr

Love Island 2021: Sendetermine, Sendezeit von Folge 12 und alle Infos zu Staffel 5

"Love Island" 2021 läuft aktuell mit Staffel 5 im TV. Wie liegen die Sendetermine und die Sendezeit? Welche Infos rund um die Show gibt es sonst noch? Hier erfahren Sie es.

Von Claus Holscher

" Love Island" 2021 lässt Frühlingsgefühle aufkommen - bei RTL 2 läuft aktuell Staffel 5 der Dating-Show. Hier erfahren Sie die Sendetermine und die Sendezeit. Auch mit allen anderen wichtigen Infos versorgen wir Sie in diesem Artikel.

Start: Seit wann läuft "Love Island" 2021 bei RTL 2?

"Love Island" 2021 startete am Montag, 8. März 2021, um 20.15 Uhr auf RTL 2.

Wie lange geht "Love Island" 2021?

Laut RTL ist die Dauer von "Love Island" 2021 wieder auf drei Wochen angesetzt.

Love Island 2021: Sendetermine und Sendezeit von Staffel 5

Love Island 2021 - Heiße Flirts und wahre Liebe" läuft nach der Auftakt-Folge immer montags bis freitags und am Sonntag um 22.15 Uhr bei RTL 2.

Hier finden Sie einen Überblick über die konkreten Sendetermine und Sendezeiten von "Love Island" 2021:

Folge Datum Uhrzeit Sender 1 8. März 2021, Montag 20.15 Uhr RTL 2 2 9. März 2021, Dienstag 22.15 Uhr RTL 2 3 10. März 2021, Mittwoch 22.15 Uhr RTL 2 4 11. März 2021, Donnerstag 22.15 Uhr RTL 2 5 12. März 2021, Freitag 22.15 Uhr RTL 2 6 14. März 2021, Sonntag 22.05 Uhr RTL 2 7 15. März 2021, Montag 22.15 Uhr RTL 2 8 16. März 2021, Dienstag 22.15 Uhr RTL 2 9 17. März 2021, Mittwoch 22.15 Uhr RTL 2 10 18. März 2021, Donnerstag 22.15 Uhr RTL 2 11 19. März 2021, Freitag 22.15 Uhr RTL 2 12 21. März 2021, Sonntag 22.15 Uhr RTL 2 13 22. März 2021, Montag 22.15 Uhr RTL 2 14 23. März 2021, Dienstag 22.15 Uhr RTL 2 15 24. März 2021, Mittwoch 22.15 Uhr RTL 2 16 25. März 2021, Donnerstag 22.15 Uhr RTL 2 17 26. März 2021, Freitag 22.15 Uhr RTL 2 18 28. März 2021, Sonntag 22.15 Uhr RTL 2 19 29. März 2021, Montag 22.15 Uhr RTL 2

Nach der Ausstrahlung sind die Folgen sieben Tage lang kostenlos bei TVNow verfügbar – danach im Premium-Bereich. Der Preis für eine Mitgliedschaft bei dem Dienst liegt laut Anbieter bei 4,99 Euro im Monat. Das Abo ist monatlich kündbar und kann von Neukunden im Augenblick noch 30 Tage kostenlos getestet werden.

So läuft "Love Island" ab

Drei Wochen lang dürfen flirtbereite Singles in einer traumhaften Villa auf Teneriffa frühlingshafte Temperaturen und den romantischen Blick aufs Meer genießen. Doch ein reiner Urlaub wird es nicht, denn das Konzept der Show sieht durchaus Stress vor.

Auf den ersten Blick geht es um aufregende Flirts und heiße Dates - vielleicht sogar um die ganz große Liebe. Bei näherem Hinsehen aber entdecken die Akteure etliche Stolpersteine - in Form spannender Challenges zum Beispiel. Außerdem ziehen nach und nach neue Granaten in die Villa ein und sorgen bei den Alteingesessenen für Achterbahngefühle. Emotionales Chaos und giftgrüne Eifersucht sind garantiert. Wer verliebt sich? Wer bleibt Single und fliegt raus? Und, am wichtigsten: Welches Paar gewinnt das Finale von "Love Island" 2021 und zieht mit satten 50.000 Euro von dannen?

Bei dieser entscheidenden Frage haben nicht zuletzt auch die Zuschauer ein Wörtchen mitzureden. Sie können nämlich das Geschehen über die interaktive Love-Island-App maßgeblich mitbestimmen.

Die Show wird von ITV Studios Germany produziert. Sie basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios sowie Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.

Kandidaten bei "Love Island" 2021

Bei "Love Island" flirten eine ganze Reihe von Kandidatinnen und Kandidaten miteinander. Hier geben wir einen Überblick über die Teilnehmer und stellen sie vor: Love Island: Kandidatinnen und Kandidaten 2021.

Moderatorin

Moderiert wird "Love Island" 2021 von Jana Ina Zarrella. Da die Show 2021 zweimal auf dem Programm von RTL 2 steht - im Frühjahr und im Spätsommer - ist sie ganz besonders begeistert: "Ich freue mich sehr, dass es dieses Jahr die doppelte Dosis 'Love Island' gibt und wir den Frühling mit tollen Flirts und ganz viel Liebe aufblühen lassen", sagte sie dem Sender in einem Interview.

Hier lesen Sie mehr: Love Island 2021: Moderatorin Jana Ina Zarrella im Porträt.

Übertragung von "Love Island" 2021

"Love Island" kann sowohl live im TV auf RTL 2 als auch im Stream bei TVNOW abgerufen werden. Genauere Informationen dazu, wo und wie Sie die Sendung verfolgen können, erhalten Sie hier: Love Island 2021: Übertragung im TV und Stream

Drehort von "Love Island" 2021

Die bisherigen Staffeln von "Love Island" wurden auf einer Villa in Mallorca gedreht. In diesem Jahr, treffen die Singles allerdings an einem anderen Ort aufeinander. Hier erfahren Sie mehr über den Drehort von "Love Island" 2021: Love Island 2021, Drehort: Wo findet Staffel 5 statt?

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen