Infos zu "Love Island" 2021: Sendetermine und Sendezeit

"Love Island" 2021 läuft wieder im TV. Wann sind die Sendetermine und die Sendezeit? Hier finden Sie Infos zu Staffel 6.

"Love Island" 2021 ist zurück: Nach der Staffel im Frühjahr gibt es jetzt Staffel 6 der beliebten Sendung zu sehen. Wieder haben etliche Kandidaten nicht nur die Chance auf die große Liebe, sondern auch auf ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro. Vorausgesetzt, die große Liebe teilt gern. Ansonsten winken den "Islandern" 50.000 Euro. Neben Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Mann und Frau müssen die Kandidaten auch regelmäßig Challenges meistern.

In Staffel 6 gibt es eine große Änderung: Jana Ina Zarrela wird nicht mehr die Moderation übernehmen. Das gab sie in der letzten Folge der fünften Staffel bekannt. Hier finden Sie die Infos zu Staffel 6 von "Love Island" - inklusive Sendetermine und die Sendezeit.

"Love Island" 2021: Wann war der Start?

Der Start von "Love Island" 2021 war am 30. August 2021. Seitdem laufen an sechs Tagen in der Woche die Folgen von Staffel 6.

Love Island 2021: Sendetermine und Sendezeit von Staffel 6

Die neue Staffel von "Love Island" 2021 läuft fast täglich im TV bei RTL 2 und bei TV Now - nur samstags wird keine neue Folge gezeigt. Folge 1 wurde um 20.15 Uhr ausgestrahlt, die anderen um etwa 22.15 Uhr. Staffel 6 soll vier Wochen lang laufen. Das sind die voraussichtlichen Sendetermine:

Folge Sendetermine von Love Island Sendezeit Sender 1 30.08.2021 20.15 Uhr RTL 2 2 31.08.2021 22.15 Uhr RTL 2 3 01.09.2021 22.15 Uhr RTL 2 4 02.09.2021 22.15 Uhr RTL 2 5 03.09.2021 22.15 Uhr RTL 2 6 05.09.2021 22.15 Uhr RTL 2 7 06.09.2021 22.15 Uhr RTL 2 8 07.09.2021 22.17 Uhr RTL 2 9 08.09.2021 22.15 Uhr RTL 2 10 09.09.2021 22.15 Uhr RTL 2 11 10.09.2021 22.15 Uhr RTL 2 12 12.09.2021 22.15 Uhr RTL 2 13 13.09.2021 22.15 Uhr RTL 2 14 14.09.2021 22.15 Uhr RTL 2 15 15.09.2021 22.15 Uhr RTL 2 16 16.09.2021 22.15 Uhr RTL 2 17 17.09.2021 22.15 Uhr RTL 2 18 19.09.2021 22.15 Uhr RTL 2 19 20.09.2021 22.15 Uhr RTL 2 20 21.09.2021 22.15 Uhr RTL 2 21 22.09.2021 22.15 Uhr RTL 2 22 23.09.2021 22.15 Uhr RTL 2 23 24.09.2021 22.15 Uhr RTL 2 24 26.09.2021 22.15 Uhr RTL 2

Staffel 6: Übertragung von "Love Island" 2021

Wie läuft die Übertragung von "Love Island" 2021 im TV oder Stream ab? Die Sendung wird wie üblich live im TV auf RTL 2 und im Stream bei TVNOW zu sehen sein. Beim Streaminganbieter TV Now sind die Folgen nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos streambar. Danach lassen sie sich nur noch per Premium-Mitgliedschaft sehen.

Wer ist die neue Moderatorin von "Love Island" 2021?

"Heute stehe ich hier zum letzten Mal. Und wieso? Wegen der Liebe. Dieser Liebe verdanke ich meine zwei süßen, wunderschönen Kinder und für sie möchte ich mehr Zeit haben", verkündete Jana Ina Zarrella im Finale der fünften Staffel. Sie wird nicht mehr als Moderatorin bei "Love Island" zu sehen sein.

In der neuen Staffel ist Sylvie Meis die Moderatorin von "Love Island" 2021. Model, Moderatorin, Fußballergattin, Dessous-Designerin, erfolgreiche Tänzerin bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance", die sie auch - gemeinsam mit Daniel Hartwich - jahrelang selbst moderierte.

Die 43-jährige Ex-Gattin von Star-Kicker Rafael van der Vaart wurde in den Niederlanden geboren und lebt jetzt in Hamburg. Zu ihrer Rolle als "Love Guard" in "Love Island" 2021 sagte sie RTL2 im Interview: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und spannende Zeit bei 'Love Island' und bin schon voller Vorfreude, die Islander bei ihrer Suche nach der großen Liebe zu begleiten."

Drehort von "Love Island" 2021

Der Drehort der Staffel 6 von "Love Island" liegt auf Mallorca. Dort steht die Villa, in der die Islander wohnen. Schon die ersten vier Staffeln wurden auf der spanischen Insel im Mittelmeer gedreht - allerdings in einer anderen Villa. In Staffel 5 fand das Geschehen auf Teneriffa statt.

Kandidaten in Staffel 6 von "Love Island"

Die ersten Kandidaten der sechsten Staffel von "Love Island" stehen fest. Das sind die Kandidaten bei Love Island 2021 im Überblick:

Andrina (28) aus Zürich

Jess (23) aus Kaiserslautern

Lena (24) aus Oberhausen

Sina (24) aus Schwäbisch Hall

Sarah (23) aus Lenningen

Lisa (23) aus Bremen

Dennis (22) aus Bad Soden-Salmünster

Domenik (25) aus Idar-Oberstein

Kaan (26) aus Stuttgart

Jannik (26) aus Köln

Philipp (23) aus Mainz

Robin (24) aus Augsburg

Steven (26) aus Berlin

Die Gewinner der vergangenen Staffeln von "Love Island"

Insgesamt hat es bis jetzt fünf Staffeln der Reality-Show gegeben - eine davon lief erst Anfang des Jahres. Welche Paare bisher beim Dating-Format gewonnen haben, erfahren Sie hier:

Staffel 1 (2017): Elena Miras und Jan Sokolowsky

Staffel 2 (2018): Marcellino Kremers und Tracy Candela

Staffel 3 (2019): Sidney Wolf und Vivien Michalla

Staffel 4 (2020): Tim Kühnel und Melina Hoch

Staffel 5 (2021): Bianca Balintffy und Paco Herb

