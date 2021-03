vor 31 Min.

Love Island 2021: Übertragung im TV und Live-Stream heute am 16.3.21 - ganze Folgen als Wiederholung

Jana Ina Zarella führt auch in dieser Staffel als Moderatorin durch "Love Island" 2021

"Love Island" 2021 läuft aktuell mit Staffel 5 im Fernsehen. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung haben wir hier für Sie.

Frühlingsgefühle auf RTL 2: " Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" ist aktuell wieder im TV zu sehen. Auch in der mittlerweile 5. Staffel der Kuppel-Show stürzt sich eine Gruppe junger, attraktiver Singles in das - wie der Sender verspricht - "Abenteuer ihres Lebens" und hofft, in der Villa auf den perfekten Partner zu treffen. Sollte es einem Paar gelingen, sich im Rahmen des Formats kennen und lieben zu lernen, winken 50.000 Euro als Preisgeld.

Doch nicht nur die Singles bestimmen, was in der Villa passiert - auch die Zuschauer haben beim Verlauf der Sendung ein Wörtchen mitzureden und beeinflussen das Geschehen via interaktiver App mit. Wie gewohnt wird Jana Ina Zarella als Moderatorin durch das Format führen.

Wann ist "Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" im TV zu sehen? Wie läuft die Übertragung im Stream? Und gibt es eine Wiederholung der Folgen? Das verraten wir Ihnen Hier.

"Love Island" 2021: Übertragung von Folge 6 heute live im TV und Stream

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" flackerte erstmals am Montag, 8. März, um 20.15 Uhr auf RTL ZWEI über die Bildschirme. Nach dem Staffel-Auftakt zur Prime-Time werden die Folgen ab dem 9. März 2021 immer von Montag bis Freitag und am Sonntag um 22.15 Uhr auf RTL 2 ausgestrahlt.

Die Sendung kann jedoch nicht nur im TV, sondern zeitgleich auch im "Live-Stream" auf TVNOW verfolgt werden. Hier auf dieser Seite gelangen Sie direkt zum Stream von RTL 2.

Der Streaming-Dienst TVNOW, der auch den Live-Stream von RTL 2 beherbergt, ist allerdings nicht kostenlos abrufbar. Nach Angaben der Mediengruppe ist für das Empfangen des Streams der Abschluss eines Abonnements nötig. Dieses kostet 4,99 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Neukunden haben jedoch die Möglichkeiten, TVNOW Premium 30 Tage lang kostenlos zu testen.

"Love Island" 2021: Ganze Folgen als Wiederholung im Stream

Sollten Sie eine Folge von "Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" verpassen oder zum angekündigten Sendetermin keine Zeit haben, stellt auch dies kein Problem dar. Alle Folgen der Sendung sind direkt nach der Ausstrahlung bei TVNOW als Wiederholung abrufbar.

Die ersten 7 Tage nach der TV-Ausstrahlung können diese kostenlos angesehen werden. Danach finden Sie die Folgen zwar noch immer in der Mediathek, allerdings ist für den Abruf eine Woche nach dem Sendetermin der Abschluss eines Premium-Abonnements nötig.

Ob und wann es auch im Fernsehen Wiederholungen der Folgen von "Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" geben wird, steht derzeit noch nicht fest. Wir werden die entsprechenden Infos hier veröffentlichen, sobald sie zur Verfügung stehen. (AZ)

