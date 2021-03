Love Island 2021 gestern mit Folge 5: "Granate" Amadu sorgte für Unruhe in der Villa

vor 32 Min.

"Love Island" 2021 lief gestern mit Folge 5 im TV. Alle Infos zu dieser Episode erhalten Sie hier in unserer Nachbericht.

Bei " Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" wird derzeit wieder geflirtet was das Zeug hält. Auch in Staffel 5 der RTL-2-Sendung winkt den Kandidaten ein kleiner Anreiz, sich schnellstmöglich zu verlieben: Ein Preisgeld von 50.000 Euro. Für die Siegprämie - und natürlich auch die große Liebe - haben sich die Singles in diesem Jahr nicht auf Mallorca, sondern auf Teneriffa einquartiert und hoffen, dort auf ihr perfektes Gegenstück zu treffen.

Dabei haben die Kandidatinnen und Kandidaten nicht nur selbst ihr Glück in der Hand, auch die Zuschauer haben ein Wörtchen mitzureden. Durch eine interaktive App können diese nämlich den Handlungsverlauf beeinflussen.

Als Moderatorin steht auch in diesem Jahr Model Jana Ina Zarella zur Verfügung, die das Geschehen aufmerksam verfolgt, kommentiert und einordnet.

Alles wichtigen Infos zu Folge 5 von "Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" bekommen Sie hier in unserem Nachbericht.

"Love Island" 2021: Nachbericht zu Folge 5

Das sind die Informationen zu Folge 5:

Inhalt

Mit ihrem Einzug sorgten die beiden neuen "Granaten" Amadu und Florian für ordentlich Unruhe in der Villa. Besonders Livia konnte ihre Augen nicht mehr von Amadu lassen. "Er gefällt mir voll, ich sterbe gerade innerlich", gab Livia zu. Doch dieser wollte zunächst Single Bianca besser kennenlernen und lud sie deshalb auf ein gemeinsames Date ein.

Florian hingegen wählte für das erste Date in Zweisamkeit Greta aus - sehr zum Leidwesen von Fynn. Während er in der Villa auf seine aktuelle Partnerin wartete, kam er ins Grübeln. Greta verschwendete bei ihrem Doppeldate jedoch keinen Gedanken an den Daheimgebliebenen.

Trotz des schönen Dates entschloss sich jedoch nicht Greta, sondern eine andere Dame dafür, sich von ihrem aktuellen Partner zu trennen: Livia! Obwohl sie noch keine Chance auf ein näheres Kennenlernen hatte, schoss sie Breno kurzerhand in den Wind. Ihren Entschluss begründete die Kandidatin so: "Amadu ist die perfekte Granate für mich. Er passt zu hundert Prozent in mein Beuteschema. Der gefällt mir sehr, sehr".

Amadus Reaktion fiel hingegen eher verhalten aus: "Wir haben auf jeden Fall die gleiche Interessensebene. Ich glaube, da kann man darauf aufbauen", so der 25-Jährige. Wie es mit den beiden weitergeht, wird sich in den nächsten Folgen von "Love Island" 2021 zeigen.

Wer ist raus?

In Folge 5 musste Florian, welcher als Granate nachträglich hinzukam, die Show verlassen.

