Love Island 2021 gestern mit Folge 6: Eine neue Granate kam

"Love Island" 2021 ging gestern Abend in eine neue Runde. Alle Infos rund um Folge 6 - hier.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" 2021 war gestern mit Folge 6 im TV zu sehen. Alle Infos zur aktuellen Folge erhalten Sie hier in unserem Nachbericht.

Bei " Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" sind aktuell wieder attraktive Singles auf der Suche nach der großen Liebe. Auch in Staffel 5 der RTL-2-Sendung gibt es für die Kandidaten neben dem passenden Partner auch ein beachtliches Preisgeld zu gewinnen: Ganze 50.000 winken dem Couple, das sich im Finale gegen die anderen Teilnehmer durchsetzen kann.

Nicht nur die Kandidaten selbst, sondern auch die Zuschauer haben in Staffel 5 wieder die Möglichkeit, auf die Geschehnisse in der Villa Einfluss zu nehmen. Wie ist das möglich? Durch eine interaktive App können sie bequem vom Sofa aus den Handlungsverlauf bestimmen.

Als Moderatorin führt auch in diesem Jahr das brasilianische Model Jana Ina Zarella durch die Sendung. Die Ehefrau von Giovanni Zarella verfolgt das Geschehen aufmerksam und ordnet die neusten Entwicklungen in der Villa ein. Als Kommentator steht den TV-Zuschauern wieder Simon Beeck zur Seite, der die Ereignisse der Show auf humorvolle Art und Weise kommentiert.

"Love Island" 2021 gestern: Nachbericht zu Folge 6

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Auch in Folge 6 von "Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" 2021 ging es wieder heiß her. Die Couples lernten sich Stück für Stück besser kennen - und erfuhren dabei das ein oder andere pikante Detail über ihren Partner. Außerdem hieß es auf Teneriffa wieder: "Granaten-Einzug". Eine neue Single-Lady sorgte mit ihrer Ankunft nämlich für ordentlich Aufregung in der Villa. Während sie besonders bei einem Mann die Frühlingsgefühle weckte, sorgte ihr Einzug bei den Frauen für Eifersucht und das Vergießen großer Krokodilstränen.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" 2021: Das sind die Infos zu Staffel 5

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung in unserer Übersicht:

Teilnehmer

Welche Frauen und Männer sind dabei? Hier gibt es die Übersicht zu den Teilnehmern: Love Island: Kandidatinnen und Kandidaten 2021 - alle Teilnehmer.

Moderatorin

Hier stellen wir Moderatorin Jana Ina Zarrella im Porträt vor.

Drehort

Wo findet das TV-Liebesabenteuer in diesem Jahr statt? Das ist der Love-Island-Drehort 2021.

Übertragung

Hier gibt es die Infos: Übertragung von Love Island im TV und Stream - ganze Folgen als Wiederholung auf TVNOW.

Weitere Folgen

Wann laufen die Folgen der RTL2-Show im TV? Das sind bei Love Island 2021 Sendetermine und Sendezeit.

(AZ)

