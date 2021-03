19:02 Uhr

Love Island 2021 heute mit Folge 3: Bleibt Bianca Single?

Folge 3 von "Love Island" 2021: Liva und Breno sind ein neues Couple - damit ist Bianca wieder allein. Alles Wichtige in unserer Vorschau.

"Love Island" 2021 läuft heute mit Folge 3 im TV. Alles Wichtige zur aktuellen Episode erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

Bei RTL 2 wird derzeit wieder geflirtet was das Zeug hält, denn die 5. Staffel " Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" ist in vollem Gange. In einer Luxus-Villa auf Teneriffa versuchen sich die Singles näherzukommen und hoffen - nicht zuletzt wegen des winkenden Preisgeldes von 50.000 Euro - sich zu verlieben.

Doch nicht alle Entscheidungen bleiben den Kandidaten selbst überlassen: Durch eine App haben die Zuschauer die Möglichkeit, das Geschehen maßgeblich zu beeinflussen. Wie in jedem Jahr wird auch 2021 alles von Moderatorin Jana Ina Zarella beobachtet und kommentiert.

"Love Island" 2021: Vorschau auf Folge 3 heute

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 3 von "Love Island" läuft am 10.03.21, um 22.15 Uhr auf RTL 2.

Inhalt

Heute steht erst Tag 3 der Kuppel-Show an und schon gibt es Ärger im Paradies: Granate Livia sprengte bereits am ersten Tag die Party und konnte sich für einen der bereits vergebenen Männer entscheiden. Dabei warf sie besonders auf Breno und Adriano ein Auge, die ihr beim ersten Aufeinandertreffen bereits Avancen machten. Sehr zum Leidwesen von Emilia und Bianca - denn die beiden Mädels bildeten mit den beiden Charmeuren ein Couple.

Am Ende fiel Livias Wahl auf Breno. Dieser wünschte sich bereits vorab, dass Livia sich für ihn entscheidet: "Weil ich einfach gemerkt habe, ok, irgendwie funkt es bei ihr mehr, als bei meinen jetzigen Couple". Ihre Wahl begründete Liva damit, dass Adriano ihr nicht genug den Hof gemacht habe: "Ich bin eine Frau und jede Frau hört gerne Komplimente".

Eine freute sich allerdings weniger über Livias Entscheidung: Bianca. Sie bildete vorher mit Breno ein Couple und steht nun als einziger Single allein auf weiter Flur. Sollte sie es nicht schaffen, bis zur nächsten Paarzeremonie einen Partner zu finden, muss sie wohl oder übel die Koffer packen und die Heimreise antreten. Breno hat Bianca allerdings schnell vergessen: "Ich glaube, das ist einfach das Richtige, es fühlt sich zumindest richtig an", schwärmt er von seiner neuen Partnerin Livia.

Für Bianca geht es demnach heute um alles: Wie schnell findet sie einen neuen Partner? Auf welchen vergebenen Mann wirft die 23-Jährige als erstes ein Auge? Und wird sie es schaffen, ein bestehendes Couple zu trennen? Das sehen Zuschauer heute Abend.

