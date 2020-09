18:26 Uhr

Love Island, Kandidaten 2020: Wer ist raus? Die Teilnehmer am 23.9.20

Aktuell läuft Staffel 4 von "Love Island" 2020. Wer ist raus? Welche Teilnehmer sind noch auf der Liebes-Insel dabei? Hier stellen wir Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten vor.

Staffel 4 von " Love Island" läuft derzeit auf RTL2. In Folge 20 kamen drei neue Granaten zu den Islandern dazu. Wer ist raus? Welche Kandidaten suchen weiter auf der Insel ihre große Liebe?

Welche Singles diesmal beim großen RTL 2-Liebesabenteuer dabei sind, verraten wir Ihnen hier in unserer Übersicht.

Teilnehmer bei "Love Island" 2020: Diese Kandidatinnen sind dabei

Laura (21) aus Kassel

Sie behauptet von sich selbst, dass sie sehr extrovertiert ist und für ihren Partner alles tun würde. Einen festen Typ Mann hat sie dafür nicht - Humor und Loyalität sind für sie jedoch die wichtigsten Charaktereigenschaften.

Laura aus Kassel Bild: RTL ZWEI

Sandra (20) aus Erfurt

Die Blondine ist Halb-Holländerin und will bei "Love Island" nicht nur optisch, sondern auch mit ihren inneren Werten überzeugen: "Ich habe ein großes Herz und bin sehr aufrichtig, das ist meine beste Eigenschaft."

Sandra aus Erfurt Bild: RTLZWEI / Magdalena Possert

Aurelia (24) aus Frankfurt

Die Frankfurterin arbeitet als Hotelfachangestellte schätzt sich selbst als direkt, offen und ehrlich ein. Bei Männern achtet sie besonders auf die Ausstrahlung: "Ich glaube an die Liebe auf den ersten Blick. Die Ausstrahlung eines Mannes macht viel dabei aus, wie er bei mir ankommt, da sind mir die Haarfarbe oder andere Dinge egal."

Aurelia aus Frankfurt Bild: RTL ZWEI

Chiara (23) aus Eckental

Die Studentin will bei ihrem Partner stets an erster Stelle stehen und legt in einer Beziehung besonderen Wert auf Vertrauen, Ehrlichkeit und Loyalität. Um die Männer auf der Insel von sich zu überzeugen setzt sie auf ihre Sportlichkeit, ihre Vielfältigkeit und ihr Aussehen.

Chiara aus Eckental Bild: RTL ZWEI

Melina (23) aus Köln

Die angehende Studentin ist bescheiden würde sich selbst auf einer Skala von 1 bis 10 eine 7 oder 8 geben. Sie ist sehr sportlich und wünscht sich einen aktiven Partner - das Gesamtpaket muss aber stimmen: "Wenn einer aussieht wie Adonis und der Charakter stimmt nicht, ist das auch nichts für mich."

Melina aus Köln Bild: RTL ZWEI

Anna (24) aus Dortmund

Die Sachbearbeiterin beschreibt sich selbst als fröhliche und offene Person, mit der es nie langweilig wird. Sich bei "Love Island 2020" auf den ersten Blick zu verlieben, hält sie durchaus für möglich, auch wenn ihr das im Alltag bisher noch nicht passiert ist.

Anna aus Dortmund Bild: RTL ZWEI

"Love Island" 2020, Kandidaten: Das sind die männlichen Teilnehmer

Kevin (27) aus Trofaiach (Österreich)

In der Vergangenheit wurde Kevin oft von Frauen enttäuscht, nun will er bei "Love Island" die Richtige finden. "Mit meinen Augen bringe ich Mädels um den Verstand", prophezeit der Forst- und Gartenarbeiter bereits vor seinem Einzug in die Villa selbstsicher.

Kevin aus Trofaiach (Österreicht) Bild: RTL ZWEI

Murat (24) aus Köln

Auch der Kölner Murat sucht bei "Love Island" die große Liebe. Warum das bislang nicht geklappt hat: "Ich bin oft zu wählerisch, das könnte der Grund sein." Die Zuschauer dürfen also gespannt sein, ob in der Villa die richtige Dame für den Pflegeberater dabei ist.

Murat aus Köln Bild: RTL ZWEI

Melvin (26) aus Köln

Der 26-Jährige dürfte einigen Zuschauern bekannt vorkommen: Er war für kurze Zeit mit der Ex-Bachelorette Gerda Lewis liiert. Nun sind die beiden getrennt und Melvin ist bereit für eine neue Frau in seinem Leben: "Ich würde mich auf jeden Fall immer für die große Liebe entscheiden und nicht für die Follower."

Melvin aus Köln Bild: RTLZWEI / Magdalena Possert

Mark (25) aus Köln

Der 25-jährige Kölner arbeitet als Student und Model. Er beschreibt sich selbst als Romantiker: "Ich bin der Typ, der seine Freundin einpackt, ohne dass sie weiß wo es hingeht und dann einen romantischen Abend am Strand mit ihr verbringt." Auf Love-Island will er die Frauen-Herzen mit seinen Grübchen erobern.

Mark aus Köln Bild: RTL ZWEI

Henrik (23) aus Köln

Der 23-jährige Student beschreibt sich selbst als loyal, auf Love Island will er sich allerdings keine Freunde machen. Die Mädels will er auf der Insel mit seiner Art, seinen frechen Sprüchen und seiner Ausstrahlung um den Verstand bringen.

Henrik aus Köln Bild: RTL ZWEI

Tim (23) aus Sindelfingen

Nach zwei Jahren als Single ist Tim wieder bereit für die große Liebe. Der Student ist auf der Suche nach etwas Langfristigem – auch wenn er nicht der Typ ist, der unbedingt eine Freundin sucht, nur um in einer Beziehung zu sein. Stattdessen lässt er die Dinge eher locker angehen und wartet ab, was sich ergibt.

Tim aus Sindelfingen Bild: RTL ZWEI

"Love Island": Wer ist raus?

Tobias (30) aus Köln

Tobi arbeitet im realen Leben als Berufkraftfahrer. Er hat einen festen Plan, wie er die "Love Island"-Frauen von sich überzeugen wollte: "Mit meinem Charme bringe ich Mädels definitiv um den Verstand." Das hat offenbar aber leider nicht so gut funktioniert.

Tobias aus Köln Bild: RTLZWEI / Magdalena Possert

Luca (24) aus Geestland

Bei "Love Island" wollte der Automobilkaufmann eine Frau finden, die auch die Initiative ergreift. Bei den anderen Kandidaten wollte er mit seiner positiven Art punkten: "Ich bin immer gut drauf und verbreite viel gute Laune, das macht mich zu einem perfekten Islander." Nun ist er raus.

Luca aus Geestland Bild: RTL ZWEI

Nathalia (26) aus Halle

Die Brasilianerin arbeitet als Produktionsangestellte eines Süßwarenherstellers. "Mit meiner süßen Art und meinen Blicken bringe ich die Männer um den Verstand", kündigte die 26-Jährige selbstbewusst vor der Sendung an. Für sie war auf der Liebesinsel aber offenbar nicht der Richtige dabei.

Nathalia aus Halle Bild: RTLZWEI / Magdalena Possert

Josua (24) aus Waghäusel

Der Student meint, dass er mit seinem Style und seinem Aussehen perfekt auf die Liebesinsel passt. Sollte er die passende Frau finden, will er aber nichts überstürzen: "Sex beim ersten Date geht bei mir nicht. Ich finde auch, dass man mit dem ersten Kuss etwas warten kann, aber das kommt auf die Situation an."

Josua aus Waghäusel Bild: RTL ZWEI

Michele (24) aus Freilassing

Die Bayerin arbeitet im "echten" Leben als Rechtsanwaltsfachangestellte. "Jungs bringe ich mit meinem Gesamtpaket um den Verstand. Ich verstelle mich nicht und bleibe mir selber immer treu", erklärt die 24-Jährige selbstbewusst.

Michele aus Freilassing Bild: RTLZWEI / Magdalena Possert

Jolene (23) aus Chur (Schweiz)

Die blonde Schweizerin arbeitet im "echten" Leben als Verkaufsleiterin. Bei "Love Island" ist die 23-Jährige auf der Suche nach dem Mann fürs Leben: "Ich bin bereit für die große Liebe!".

Jolene aus Chur (Schweiz) Bild: RTL ZWEI

Giulio (20) aus Golm

Das Küken der Islander ist Abiturient und erfolgreicher Triathlet. Er wollte in der Villa für gute Laune sorgen: "Ich bringe immer Spaß und Stimmung mit, das ist glaube ich eine gute Voraussetzung, um ein perfekter Islander zu sein." Für die große Liebe reichte es allerdings nicht - Giulio musste in Folge 13 seine Koffer packen.

Giulio aus Golm Bild: RTL ZWEI

Geraldine (24) aus Bergheim

Auf der Insel will die Studentin ihre große Liebe finden und nicht mehr Follower für ihren Instagram Account. Männer lässt sie nicht gerne wissen, woran sie sind: "Ich würde sagen, dass ich sie mit meiner Art, Spielchen zu spielen um den Verstand bringe. Manchmal wissen die Männer nicht, woran sie bei mir sind und das reizt sie dann noch mehr."

Geraldine aus Bergheim Bild: RTL ZWEI

Max (26) aus Düsseldorf

Der junge Mann arbeitet in seiner Heimat Düsseldorf neben seinem Studium als Barkeeper. Seine Flirttaktik: "Mädels bringe ich mit meiner zunächst zurückhaltenden Art um den Verstand. Ich mache nicht direkt auf mich aufmerksam und wirke etwas geheimnisvoller als andere Typen."

Max aus Düsseldorf Bild: RTL ZWEI

Pia (25) aus Köln

Die junge Angestellte glaubt nicht an die Liebe auf den ersten Blick und will einen Mann, mit dem man sich gut unterhalten kann - nur mit Muckis kommt man bei ihr nicht an. Ihre Chancen auf der Insel schätzt sie gut ein: "Ich bin aufgeschlossen und herzlich. Man kommt gut mit mir klar und ich bin auf der Suche nach einem tollen Mann!"

Pia aus Köln Bild: RTL ZWEI

"Love Island" 2020 startete am Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und läuft seit dem 1. September immer montags bis freitags sowie sonntags um 22:15 Uhr bei RTL 2.

