"Love Island" 2021: Kandidatinnen, Kandidaten und die Paare

Wer sind die Teilnehmer und Paare bei "Love Island" 2021 auf RTL 2? Hier in unserer Übersicht stellen wir Ihnen alle Kandidatinnen und Kandidaten der Dating-Show vor.

Bei RTL2 heißt es wieder: "Love is in the air": Aktuell läuft Staffel 6 der Dating-Show " Love Island". In dem Format ziehen diverse junge Single-Frauen und -Männer für einige Wochen in eine gemeinsame Villa, um dort die Liebe ihres Lebens zu finden. Allerdings gilt es sich bei der Partnersuche ranzuhalten: Nur wer ein Couple hat, darf es sich in der Villa gemütlich machen - einsame Herzen hingegen müssen häufig postwendend den Heimweg antreten. Aber aufgepasst! Auch, wer schon einen Partner gefunden hat, darf sich nicht in Sicherheit wiegen - schließlich ziehen mit den "Granaten" immer wieder attraktive Nachrücker in die Villa ein, die die bestehenden Pärchen ordentlich auf die Probe stellen.

Wir verraten Ihnen, welche Kandidaten in Staffel 6 als Teilnehmer bei "Love Island" 2021 dabei sind und stellen Ihnen die jungen Frauen und Männer vor.

Couples: Aktuelle Paare bei "Love Island" 2021

Jennifer und Dennis

Isabell und Robin

und Heike und Dominik

und Andrina und Martin

"Love Island" 2021: Wer ist raus?

Jess (23) aus Kaiserslautern

Die 23-jährige DJane hatte noch nie einen Freund - durch "Love Island" soll sich das nun ändern. Bei den Männern in der Villa will sie vor allem mit ihrer lockeren und positiven Art punkten. Von ihrem Traummann hat die junge Frau ganz klare Vorstellungen: Er sollte blond sein, blaue Augen haben und auf jeden Fall ehrliche Absichten haben.

Jess Foto: RTLZWEI – Magdalena Possert

Franziska (27) aus Hannover

Die Zahnmedizinische Fachangestellte bringt Männer mit ihrer Art um den Verstand. Bei einem Partner muss der Humor stimmen - man kann sie erobern, indem man sie zum Lachen bringt. Das Thema Politik sollte man bei ihr besser vermeiden. In einer Beziehung ist ihr vor allem wichtig, ein Team mit ihrem Partner zu bilden.

Foto: RTL ZWEI

Angelina (21) aus Wien

Die Österreicherin beschreibt sich selbst als gelassen und cool, eine Eigenschaft, aufgrund welcher sie sich mit jedem versteht. Ihr Traummann soll groß und gebräunt sein, schöne Augen haben, gerne Tattoos, aber auf jeden Fall eine Attitude.

Foto: RTL ZWEI

Jannik (26) aus Köln

Jannik arbeitet in Köln als Stadtbahnfahrer. Frauen überzeugt er laut eigener Aussage mit seiner positiven und offenen Art. Bei seiner Zukünftigen legt der 26-Jährige viel Wert auf eine positive Ausstrahlung und gute Manieren. Optisch hat Dennis von seiner Traumfrau keine bestimmten Vorstellungen: Lediglich sportlich und schlank sollte sie sein.

Jannik Foto: RTLZWEI – Magdalena Possert

Maurice (24) aus Stiring Wendel

Der Maschinenanlagenführer aus Frankreich sagt über sich selbst, er sei aufgrund seiner offenen Art der perfekte Islander. Bei Frauen landet er wegen seinem Humor. Seine Traumfrau soll folgendes mitbringen: Schöne Zähne, eine gute Figur, eine zuvorkommende und liebe Art und eine tolle Ausstrahlung.

Foto: RTLZWEI

Mo (23) aus Oberhausen

Der Oberhausener Student beschreibt sich selbst als harmoniebedürftigen Menschen, der stets aufgeschlossen ist und sich um andere kümmert. Er ist ein Charmeur und steht auf etwas Romantik. Eine Frau, die jedes Wochenende Party machen will, ist nichts für ihn.

Foto: RTLZWEI

Michael (30) aus Kriens

Den Sicherheitschef haben seine Freunde bei "Love Island" 2021 angemeldet. Er mag an sich selbst seinen Körper am aller liebsten, bei einer Frau ist ihr das Gesicht und die Ausstrahlung wichtig. In einer Beziehung baut er vor allem auf Loyalität und Ehrlichkeit. Ihm sind traditionelle Werte wichtig.

Foto: RTL ZWEI

Domenik (25) aus Idar-Oberstein

Der 25-Jährige studiert BWL und will die Damenwelt bei "Love Island" mit seiner ruhigen Art überzeugen. Um bei ihm zu punkten, muss eine Frau ehrlich und loyal sein. Seine Traumfrau ist braunhaarig mit blonden Strähnen - außerdem sollte sie ein schönes Gesicht und eine sportliche Figur haben.

Domenik Foto: RTLZWEI – Magdalena Possert

Lisa (23) aus Bremen

Lisa beschreibt sich selbst als offenen und empathischen Menschen. Bei einem Mann achtet die Friseurin zuallererst auf seine Beine, wobei ihr die Optik nicht ganz so wichtig ist, wie eine positive Ausstrahlung. Besonders wichtig ist Lisa, dass ihr künftiger Partner ein Familienmensch ist, der sie akzeptiert, wie sie ist.

Lisa Foto: RTLZWEI – Magdalena Possert

Kendra (21) Studentin aus London

Bei Jungs achtet die 21-Jährige zuerst auf die Zähne und die Hände, um zu sehen ob er sich auch gut pflegt. Als neue Islanderin will Kendra Feuer in die Villa bringen. In einer Beziehung sind ihr besonders Loyalität und Ehrlichkeit wichtig und bei einem ersten Date will sie entweder Kaffee und Kuchen oder gleich etwas Extremes machen.

Kendra Foto: RTL 2 / Thomas Reiner

Kinan (24) aus Berlin

Der Office Manager ist seit zwei Jahren Single und will auf der Insel auf jeden Fall jemanden kennenlernen. Bei Frauen steht der 24-Jährige vor allem auf Intelligenz und Ehrlichkeit. Er kann Gitarre und Klavier spielen und zieht als Granate in die Villa ein. Seine größte Leidenschaft ist die Musik.

Foto: RTL 2 / Thomas Reiner

Selina (23) aus Fröndenberg

Die Bürokauffrau will bei "Love Island" unbedingt die große Liebe finden. Bisher war einfach noch nicht der Richtige dabei. Ihr Traummann soll auf jeden Fall einen Bart haben, groß sein und dunkle Haare haben. Außerdem darf er nicht dünner sein als sie selbst. In einer Beziehung steht bei der Nachzüglerin Treue ganz oben.

Selina Foto: RTL 2

Kaan (26) aus Stuttgart

Der 26-Jährige arbeitet in Stuttgart als Barkeeper. Bei Frauen turnt es ihn so richtig ab, wenn sie prollig reden. Und was gefällt ihm? Kaan legt in einer Beziehung besonders viel Wert auf Ehrlichkeit, Vertrauen und Respekt. Optisch sollte seine Traumfrau dunkelhaarig sein und einen schönen Po haben. Außerdem ist Kaan wichtig, dass sein Couple gut auf High Heels laufen kann.

Foto: RTLZWEI – Magdalena Possert

Lena (24) aus Oberhausen

Lena ist 24 Jahre alt und studiert Wirtschaftspsychologie. Zu ihrer größten Leidenschaft zählen das Reisen und der Sport. In der Villa hofft sie jemanden kennenzulernen, bei dem sie sich geborgen und geliebt fühlt - eingebildete Männer, die nichts im Kopf haben, gehen für die Blondine gar nicht.

Foto: RTLZWEI – Magdalena Possert

Steven (26) aus Berlin

Steven arbeitet als Fachkraft für Arbeitstechnik. Bei Frauen punktet er laut eigener Aussage mit seinem Lachen und seiner humorvollen Art. Er legt bei seiner Partnerin viel Wert auf Offenheit und Loyalität - pingelige und arrogante Frauen hingegen sind für den 26-Jährigen ein rotes Tuch.

Steven Foto: RTLZWEI – Magdalena Possert

Sina (24) aus Schwäbisch Hall

Die Visual Merchandiserin sucht bei "Love Island" nach einem Partner, dem sie blind vertrauen kann. Auch Ehrlichkeit und Loyalität sind für sie in einer Beziehung sehr wichtig. Wie muss ihr Traummann aussehen? Die 24-Jährige steht auf Bartträger, die einen muskulösen und breiten Körperbau haben.

Sina Foto: RTLZWEI – Magdalena Possert

Sarah (23) aus Lenningen

Am liebsten hätte die Studentin Brad Pitt als Partner - da sich das allerdings bislang als schwierig gestaltet, macht sie nun bei "Love Island" mit. Von ihrem Couple erhofft sich die 23-Jährige Ehrlichkeit und eine gute Kommunikation. Von Männern, die viele Frauen gleichzeitig haben, hält Sarah überhaupt nichts.

Sarah Foto: RTLZWEI – Magdalena Possert

Philipp (23) aus Mainz

Der 23-Jährige ist in Mainz als Landschaftsgärtner tätig. Bei einer Frau achtet Philipp als erstes auf Augen, Hände und Zähne. Charakterlich überzeugt man den 23-Jährigen, wenn man offen und ehrlich ist und gemeinsame Interessen hat. Am liebsten hätte Philipp ein blondes, sportliches Couple mit hellen Augen gehabt, doch er musste die Villa als erster Kandidat verlassen.

Philipp Foto: RTLZWEI – Magdalena Possert

"Love Island" 2021: Kandidatinnen in Staffel 6

Heike (23) aus Dornstadt

Foto: RTL II

Die Heilerziehungspflegerin freute sich darauf, auf der Insel einen Mann ohne Handy und ohne Einflüsse von außen kennenlernen zu können - sie flog aber vor dem Halbfinale raus. Bei Männern achtet sie zuerst auf die Ausstrahlung und darauf ob er gepflegt ist. An sich mag sie besonders ihre Geduld: "So schnell bringt mich nichts auf die Palme."

Jennifer (23) aus Köln

Die Studentin aus Köln hatte bereits zwei längere Beziehungen, weshalb sie ganz genau weiß, was sie will, und was nicht. Was Jennifer bei Männern absolut nicht ausstehen kann, ist Angeberei: „Ich hasse es so, wenn Männer zu viel über sich prahlen und nicht zuhören können, das finde ich ganz eklig“, so die 23-Jährige.

Jennifer Foto: RTLZWEI – Magdalena Possert

Andrina (28) aus Zürich

Die 29-jährige Schweizerin arbeitet als Fitness-Online-Coach. Bei "Love Island" sucht sie einen sportlichen, braun gebrannten Mann, der ihr mit kleinen Aufmerksamkeiten zeigt, dass er ehrliches Interesse an ihr hat. Von Machos und Angebern hält sie sich lieber fern. In einer Beziehung legt Andrina besonders viel Wert auf Ehrlichkeit und Loyalität.

Andrina Foto: RTLZWEI – Magdalena Possert

Isabell (22) aus Straubing

Die Fremdsprachenassistentin lernt gerne neue Leute kennen. Ihre große Empathie hält sie für ihre beste Eigenschaft. Sie hat gewisse Ansprüche an ihren künftigen Partner und stets eine eigene Meinung. Ihr Traummann ist witzig, ehrlich, freundlich und loyal. Optische Vorstellungen hat die 22-jährige keine.

Foto: RTL 2

Teilnehmer bei "Love Island": Kandidaten 2021

Martin (29) aus Gütersloh

Der Personalberater kam als Granate in die Villa und will die Islanderinnen vor allem durch seine lockere und offene Art begeistern. Martin steht auf braungebrannte Frauen mit einem sportlichen Körper. Als erstes achtet der 29-Jährige bei der Partnersuche aber auf das Gesicht.

Martin Foto: RTLZWEI – Magdalena Possert

Dennis (22) aus Bad Soden-Salmünster

Der Fitnesstrainer legt bei Frauen viel Wert auf Natürlichkeit - operierte Frauen und viel Make-Up findet der 22-Jährige unattraktiv. In einer Beziehung wäre Dennis mit seiner Partnerin gerne auf einer Wellenlänge, außerdem wünscht er sich Ehrlichkeit und Treue. Seine Traumfrau ist blond, hat Sommersprossen und ist sportlich.

Dennis Foto: RTLZWEI – Magdalena Possert

Robin (24) aus Augsburg

Der Augsburger Bürokaufmann spielt leidenschaftlich gerne Fußball. In der Villa will er die Damenwelt vor allem mit seiner aufgeschlossenen, positiven Art begeistern. In einer Beziehung ist ihm vor allem gegenseitiges Vertrauen wichtig - übertriebene Eifersucht ist für den 24-Jährigen ein absolutes No-go. Bei "Love Island" hofft er auf eine zierliche Blondine mit einem süßen Lächeln.

Robin Foto: RTLZWEI – Magdalena Possert

Dominik (21) aus Hamburg

Der Social-Media-Manager sagt über sich selbst, beim Küssen sei er unwiderstehlich. Bei Frauen achtet er vor allem auf eine besondere Ausstrahlung, Arroganz hingegen findet er abtörnend. Seine Traumfrau sollte kleiner sein als er, sportlich aber gerne auch kurvig.