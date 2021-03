vor 2 Min.

Love Island: Kandidatinnen und Kandidaten 2021 - die Teilnehmer

Die Dating-Show "Love Island" geht 2021 in eine neue Runde. Wir stellen Ihnen hier alle Teilnehmer vor.

"Love Island" 2021 startet demnächst mit einer neuen Staffel bei RTL 2. In unserer Übersicht stellen wir Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten der Dating-Show vor.

Von David Reitschuster

Die Dating-Show " Love Island" kommt in diesem Jahr gleich zweimal ins Fernsehen: Sowohl im Frühling als auch im Herbst begeben sich wieder verschiedene Singles auf die Suche nach der Liebe. Die Frühjahrsstaffel startet am 8. März 2021 und wird nahezu täglich bei RTL 2 ausgestrahlt. Wie jedes Jahr wird die 44-jährige Jana Ina Zarrella durch die Show führen. "Ich freue mich sehr, dass es dieses Jahr die doppelte Dosis "Love Island" gibt und wir den Frühling mit tollen Flirts und ganz viel Liebe aufblühen lassen", so die Moderatorin.

Neben der Moderatorin freuen sich aber auch eine ganze Menge abenteuerlustiger Single-Frauen und -Männer auf die Zeit in der Luxus-Villa. Ziel aller ist es, die große Liebe zu finden und dabei mit etwas Glück auch noch 50.000 Euro zu gewinnen. Hier in unserer Übersicht stellen wir Ihnen die Teilnehmer der diesjährigen Staffel vor. Bisher sind nur die Single-Ladies, welche bei "Love Island" 2021 mit dabei sind, von RTL 2 veröffentlicht worden. Über die männlichen Kandidaten informieren wir Sie hier, sobald diese bekannt sind.

Love Island 2021: Das sind die Kandidatinnen in Staffel 5

Bianca (23) aus Rheinberg

Die 23-jährige Bianca aus Rheinberg ist Sozialversicherungsangestellte und sagt über sich selbst, dass sie sehr süß, aber manchmal auch zickig sein kann. Bei den Single-Männern möchte sie mit ihrer offenen, einfühlsamen und kommunikativen Art punkten und so die große Liebe finden.

"Love Island" 2021: Kandidatin Bianca Bild: TVNow

Emilia (21) aus Kissing

Die 21-jährige Studentin Emilia steht auf sportliche Männer mit dunklen Haaren und Tattoos. Ihre längste Beziehung hielt drei Jahre. Bei "Love Island" 2021 möchte sie sich selbst treu bleiben und die männlichen Kandidaten mit ihrem Lächeln von sich überzeugen.

"Love Island" 2021: Kandidatin Emilia Bild: TVNow

Greta (21) aus Bad Homburg

Die Industriekauffrau Greta achtet bei einem Mann besonders auf die Augen und die Zähne. Einen bestimmten Typ hat die 21-Jährige, die nebenbei auch in einem Club arbeitet, jedoch nicht. Über sich selbst sagt sie, dass sie immer ein Menge Spaß hat sowie ein offenes Ohr für ihre Mitmenschen.

"Love Island" 2021: Kandidatin Greta Bild: TVNow

Kathi (21) aus Köln

Studentin Kathi ist Ehrlichkeit in einer Partnerschaft besonders wichtig. Die längste Beziehung der 21-Jährigen hielt zweieinhalb Jahre. Anderen Frauen gegenüber beschreibt sie sich selbst als sehr loyal. Die Single-Männer bei "Love Island" 2021 möchte sie mit ihrem Humor und ihren Grübchen für sich gewinnen.

"Love Island" 2021: Kandidatin Kathi Bild: TVNow

Livia (27) aus Mannheim

Die Fitnesstrainerin und Studentin Livia aus Mannheim findet, dass sie ihre spontane, offene und witzige Art zur perfekten Kandidatin bei "Love Island" 2021 macht. Ihre längste Beziehung hielt fünf Jahre. Ihr Traummann sollte etwas größer als sie sein und dunkle Haare und schöne Augen haben.

"Love Island" 2021: Kandidatin Livia Bild: TVNow

Nicole (29) aus Stuttgart

Die 29-jährige Nicole ist beruflich als Projektassistentin tätig und beschreibt sich selbst als eine ehrgeizige, liebevolle und humorvolle Person. Bei Männern findet die Veganerin vor allem arrogantes Verhalten abturnend. Außerdem ist ihr wichtig, dass ihr Partner sie nicht einengt und ihr genügend Freiraum gibt.

"Love Island" 2021: Kandidatin Nicole Bild: TVNow

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen