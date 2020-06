vor 16 Min.

"Love Island", Staffel 3: Sendetermine und Sendezeit

"Love Island, Staffel 3" bei RTL2: Ab dem 8. Juni zeigt RTL 2 die Staffel ein zweites Mal im TV. Hier finden Sie alle Infos zu den Sendeterminen und zur Sendezeit.

Aufgrund der großen Beliebtheit von Staffel 3 zeigt RTL 2 alle Folgen ab dem 8. Juni noch einmal im Fernsehen. Erstmals lief die Staffel im Herbst 2019 über die TV-Bildschirme.

Die erste Sendung wird am 8.6.20 um 16.15 Uhr bei RTL2 ausgestrahlt. Hier gibt es alle Sendetermine im Überblick.

"Love Island", Staffel 3: Sendetermine

Staffel 3 von " Love Island" läuft bis zum 10. Juli 2020 fast täglich auf RTL2. Von Montag bis Freitag läuft "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" immer um 16.15 Uhr.

Hier die Auflistung der Sendetermine:

Tag Datum Uhrzeit Montag 8. Juni 2020 16.15 Uhr Dienstag 9. Juni 2020 16.15 Uhr Mittwoch 10. Juni 2020 16.15 Uhr Donnerstag 11. Juni 2020 16.15 Uhr Freitag 12. Juni 2020 16.15 Uhr Montag 15. Juni 2020 16.15 Uhr Dienstag 16. Juni 2020 16.15 Uhr Mittwoch 17. Juni 2020 16.15 Uhr Donnerstag 18. Juni 2020 16.15 Uhr Freitag 19. Juni 2020 16.15 Uhr Montag 22. Juni 2020 16.15 Uhr Dienstag 23. Juni 2020 16.15 Uhr Mittwoch 24. Juni 2020 16.15 Uhr Donnerstag 25. Juni 2020 16.15 Uhr Freitag 26. Juni 2020 16.15 Uhr Montag 29. Juni 2020 16.15 Uhr Dienstag 30. Juni 2020 16.15 Uhr Mittwoch 1. Juli 2020 16.15 Uhr Donnerstag 2. Juli 2020 16.15 Uhr Freitag 3. Juli 2020 16.15 Uhr Montag 6. Juli 2020 16.15 Uhr Dienstag 7. Juli 2020 16.15 Uhr Mittwoch 8. Juli 2020 16.15 Uhr Donnerstag 9. Juli 2020 16.15 Uhr Freitag 10. Juli 2020 16.15 Uhr

Am 8. Juni 2020 zeigt RTL 2 die erste Folge von "Love Island" 2019. Die Sendung wird bis zum Finale am Freitag, 10. Juli, im Fernsehen auf RTL2 ausgestrahlt. Parallel dazu kann man sich die neuen Folgen im Live-Stream auf der eigenen, kostenpflichtigen Plattform der Mediengruppe RTL, TV NOW, ansehen.

Nach der Ausstrahlung der einzelnen Episoden stehen sie dann auf Abruf bei TV NOW zur Verfügung. (AZ)

