Love and Monsters auf Netflix: Start demnächst, Handlung, Besetzung, Trailer

Love and Monsters auf Netflix geht Mitte April bei Netflix an den Start. Lesen Sie hier alle Infos rund um Besetzung, Handlung, Folgen und Trailer.

Netflix veröffentlicht in letzter Zeit viele neue Filme auf der Plattform. Auch "Love and Monsters" wird ab April neu in die Datenbank aufgenommen. Wie der Name bereits zusammenfasst, geht es in dem Film um Liebe und Monster: Joel macht sich für seine große Liebe auf den Weg und muss 85 Meilen in der postapokalyptischen Welt überleben, in der an jeder Ecke Monster lauern. Wann ist der Start-Termin auf Netflix? Welche Schauspieler sind im Cast? Lesen Sie hier die Antworten und weitere Infos zu Handlung und Folgen. Außerdem gibt es noch einen Trailer zu sehen.

Start-Datum: Wann läuft "Love and Monsters" auf Netflix?

Hier ein paar Eckdaten zum Film:

Start-Datum: 14. April 2021

14. April 2021 Dauer: 109 Minuten

109 Minuten Netflix Tags: Film, Abenteuer, Action, Komödien, Science-Fiction

Handlung: Worum geht es in "Love and Monsters" auf Netflix?

Vor sieben Jahren mussten die Menschen wegen einer Monster-Apokalype unter die Erde ausweichen und sich in Kolonien ein neues Leben aufbauen. Per Funk lässt sich allerdings der Kontakt zur Außenwelt aufbauen. Genau das tut Joel Dawson: Nach monatelanger Suche findet er seine Jugendliebe Aimee aus Schulzeiten wieder und verliebt sich neu in sie. Er wird immer unzufriedener in seinem unterirdischen Bunker und beschließt, ein Abenteuer zu wagen: Er möchte Aimee besuchen, die 85 Meilen entfernt an der Küste lebt. Für seine große Liebe stellt er sich den Gefahren auf dem Land - mit dem Hund "Boy" an seiner Seite.

Besetzung von "Love and Monsters" auf Netflix: Die Schauspieler im Cast - ein Überblick

Dylan O'Brien hat auf Instagram mehr als 300.000 Follower und wurde vor allem durch die Serie Teen Wolf bekannt. Auch Jessica Henwick hat sich bereits eine solide Fanbase aufgebaut: Sie hat auf Instagram bereits mehr als 500.000 Abonnenten und war erstmals in der Fernsehserie Spirit Warriors als Schauspielerin zu sehen. 2015 war sie Teil des Casts von "Star Wars: Das Erwachen der Macht".

Schauspieler Rolle Dylan O'Brien Joel Jessica Henwick Aimee Michael Rooker Clyde Dan Ewing Cap Ariana Greenblatt Minnow Ellen Hollman Dana Tre Hale Rocko Pacharo Mzembe Ray Senie Priti Karen Amali Golden Ava Te Kohe Tuhaka Tim Tasneem Roc Anna Lucia Thomas Campbell Anderson Joel Pierce Connor Melanie Zanetti Kala

Der offizielle Trailer zu "Love and Monsters"

Interessante Zusatz-Infos zu "Love and Monsters" im Überblick: Trivia, Stab, Regie

Zwei Australian Kelpies namens Hero und Dodge haben "Boy" gespielt.

haben "Boy" gespielt. Der Film wurde für einen Oscar in der Kategorie "Beste visuelle Effekte" nominiert. Hier mehr dazu: Oscars 2021: Nominierungen, Datum, deutsche Uhrzeit.

Regisseur: Michael Matthews

Drehbuch: Ricky Staub and Dan Walser

Drehorte :

Screen Queensland Studios, Hemmant, Queensland ( Australien )

Studios, Hemmant, ( ) Mount Cotton, Queensland ( Australien )

( ) Brisbane , Queensland ( Australien )

, ( ) Southport , Queensland ( Australien )

, ( ) Musik : Marco Beltrami , Marcus Trumpp

: , Produzenten: Shawn Levy, John H. Starke, Dan Cohen, Becca Edelman

