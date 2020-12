vor 17 Min.

Lucie. Läuft doch!: Sendetermine, Übertragung im TV und Stream am 2.12.20

Mit "Lucie. Läuft doch!" ist eine neue Serie auf Vox gestartet. Hier finden Sie alles Wichtige über Sendetermine und Übertragung im TV und Stream.

Von Tanja Schauer

Vox schickt eine neue Powerfrau ins Abendprogramm: "Lucie. Läuft doch!" dreht sich um eine junge, explosive Frau aus Berlin, ohne Abschluss und Lebensplan, die sich selbst nicht im Griff hat - dafür aber alle anderen.

Als Lucie zu Sozialstunden in der Küche eines Kinderheims im brandenburgischen Kleeberg verurteilt wird, entdeckt der Heimleiter Gleim jedoch ihr außergewöhnliches, pädagogisches Talent.

Wann ist die neue Serie gestartet? Wann sind die Sendetermine? Wo wird "Lucie. Läuft doch!" übertragen? Hier haben wir alle wichtigen Infos für Sie zusammengefasst.

"Lucie. Läuft doch!": Start in TV und Stream

"Lucie. Läuft doch!" startete am Mittwoch, 18. November 2020 auf Vox. Nun werden die 8 geplanten Episoden wöchentlich in Doppelfolgen ausgestrahlt. Bei TV Now , der zugehörigen Steamingplattform, ist die Serie seit dem 11. November zu sehen.

Sendetermine von "Lucie. Läuft doch!"

Das sind die Sendetermine und die Sendezeit von "Lucie. Läuft doch!":

Sendetermine Sendezeit Folge Mittwoch, 18.11.2020 20.15 Uhr Folge 1 / Folge 2 Mittwoch, 25.11.2020 20.15 Uhr Folge 3 / Folge 4 Mittwoch, 02.12.2020 20.15 Uhr Folge 5 / Folge 6 Mittwoch, 09.12.2020 20.15 Uhr Folge 7 / Folge 8

"Lucie. Läuft doch!": Übertragung in TV und Stream

"Lucie. Läuft doch!" können Sie auf mehreren Plattformen empfangen. Zum einen ist die Serie wöchentlich in Doppelfolgen im TV auf Vox zu sehen. Der TV-Sender bietet außerdem einen Live-Stream an. Der lässt sich allerdings nur über den kostenpflichtigen Service "TV Now Premium" sehen. Es gibt eine Gratis-Testphase von 30 Tagen. Danach fallen im Monat 4,99 an. Mit dem Abo lassen sich auch die Live-Streams anderer Sender wie RTL sehen.

Direkt nach der Ausstrahlung im TV können ganze Folgen von "Lucie. Läuft doch!" auch als Wiederholung überTV Now im Stream abgerufen werden. (AZ)

Themen folgen