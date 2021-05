Start, Besetzung, Handlung, Folgen: So geht Staffel 5 von "Lucifer" weiter

Staffel 5 von "Lucifer" geht heute mit Teil 2 auf Amazon Prime Video weiter. Infos rund um Handlung, Folgen und Cast sowie einen Trailer gibt es hier.

Von 2016 bis 2018 wurde "Lucifer" vom US-amerikanischen Sender Fox produziert, sollte aber nach der dritten Staffel abgesetzt werden. Nachdem sich "Lucifer"-Fans jedoch auf sozialen Netzwerken und in Form von Petitionen für den Erhalt der Serie einsetzten, übernahm schließlich Netflix die Produktion der vierten Staffel - in Deutschland gibt es die Serie allerdings bei Amazon Prime Video zu sehen.

Nun dürfen sich die Fans auf brandneue Folgen der 5. Staffel freuen.

Alle Infos rund um Start, Handlung, Folgen und Besetzung des zweiten Teils von Staffel 5 der teuflischen Serie erhalten Sie hier. Außerdem halten wir am Ende des Artikels einen Trailer für Sie bereit.

"Lucifer": Wann ist der Start von Staffel 5, Teil 2 bei Amazon Prime Video?

Teil 1 von Staffel 5 ging am 22. August 2020 bei Amazon Prime Video an den Start. Heute, am 29. Mai 2021, erscheint Teil 2.

Der Start der neuen Folgen musste nämlich bislang verschoben werden: In einem Tweet hatten die Autoren noch Mitte Januar 2021 mitgeteilt, dass die Arbeiten noch nicht abgeschlossen seien. Grund: Die Corona-Krise hatte die Pläne über den Haufen geworfen.

Handlung von "Lucifer"

Als dem Teufel seine Rolle als Oberhaupt der Hölle zu langweilig wird, beschließt er den Menschen einen Besuch abzustatten. Lucifer entscheidet sich Los Angeles einen Besuch abzustatten, wo er einen Nachtclub namens "Lux" betreibt. Außerdem möchte er natürlich auch weiterhin tun, was er am besten kann: Sünder bestrafen. Um dieser Berufung nachzugehen, schließt er sich einem Detective des LAPD an, dem er mit seinen übernatürlichen Fähigkeiten auf der Jagd nach Verbrechern zur Seite steht.

Folgen von "Lucifer", Staffel 5

Das sind die Folgen der ersten Hälfte von Staffel 5 mit den englischsprachigen Titeln:

01. Really Sad Devil Guy

02. Lucifer! Lucifer! Lucifer!

03. ¡Diablo![

04. It Never Ends Well for the Chicken

05. Detective Amenadiel

06. BluBallz

07. Our Mojo

08. Spoiler Alert

Das sind die Folgen der zweiten Hälfte, die ab dem 29. Mai 2021 laufen werden:

09. Family Dinner

10. Bloody Celestial Karaoke Jam

11. Resting Devil Face

12. Daniel Espinoza: Naked and Afraid

13. A Little Harmless Stalking

14. Nothing Lasts Forever

15. Is This Really How It’s Going To End?!

16. A Chance At a Happy Ending

Besetzung: Schauspieler im Cast von "Lucifer"

Welche prominenten Schauspieler sind Teil des Casts von Staffel 5? Hier präsentieren wir Ihnen die Hauptdarsteller von "Lucifer" in unserer Übersicht:

Rolle Schauspieler Lucifer Morningstar Tom Ellis Chloe Decker Lauren German Daniel "Dan" Espinoza Kevin Alejandro Amenadiel D. B. Woodside Mazikeen "Maze" Smith Lesley-Ann Brandt Beatrice "Trixie"Espinoza Scarlett Estevez Dr. Linda Martin Rachael Harris Malcolm Graham Kevin Rankin Ella Lopez Aimee Garcia Charlotte Richards Tricia Helfer Marcus Pierce / Kain Tom Welling William Kinley Graham McTavish Eva Inbar Lavi

"Lucifer": Trailer zu Staffel 5

Bisher wurde noch kein deutscher Trailer veröffentlicht. Bis dahin können Sie sich hier einen deutsch untertitelten Trailer zu Teil 2 von Staffel 5 ansehen:

